La Equidad padeció por la vía aérea: cayó con Gremio en Sudamericana

La Equidad se estrenó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con derrota (2-1) frente a Gremio de Brasil, en medio del sinsabor porque no les alcanzó para sacar al menos un empate. El portero Brenno fue clave en el equipo local, salvando por lo menos tres pelotas de gol. Ómar Duarte, en el ocaso del partido, consiguió el descuento. Al final se fue expulsado con roja directa.

Desde los primeros minutos, Gremio salió a imponer condiciones. Ferreira trató de desequilibrar a los 6', con un remate con destino al ángulo, que se fue desviado. Por los lados del equipo colombiano, se dio una buena asociación de Daniel Mantilla, Stalin Motta y Pablo Lima, en varios tramos del partido.



A los 8 minutos, Equidad se aproximó con Diego Herazo tras un centro desde la derecha de Lima, pero un defensor se le adelantó antes de que pudiera empalmar, y la mandó al tiro de esquina. A la altura del minuto 37, Diego de Souza marcó de cabeza, tras aparecer completamente solo. Con la ventaja de un gol se fueron al descanso.



El equipo bogotano salió al segundo tiempo con una actitud más ofensiva y fue así como generó dos aproximaciones, en los primeros cinco minutos. La más clara a los 51’, después de una recuperación de Juan Mahecha y pase para Herazo, quien se la picó al arquero, pero un defensor la terminó sacando de la línea. El rebote terminó en poder de Larry Angulo, pero el arquero Brenno atajó.



Gremio se animó a atacar y por intermedio de Ferreira buscó nuevamente el arco de Cristian Bonilla. Primero despejó Walmer Pacheco y después intervino Mahecha en el rebote para sacarla al córner. En la siguiente acción, Diego Souza, nuevamente de cabeza, impactó en solitario en busca del segundo, pero la pelota salió ligeramente desviada.



La Equidad no bajó los brazos y se animó nuevamente con Herazo a los 61', pero muy seguro salió Brenno. Siete minutos después, tras una falta sobre Hansel Zapata, Pablo Lima intentó con un tiro libre que tuvo que desviar el portero.



El elenco brasileño se quedó sin Rodrigues, quien fue expulsado por agresión sin balón a Walmer Pacheco. Los aseguradores no pudieron aprovecharse de la diferencia numérica, y un minuto después, Gremio le bajó la intensidad con el segundo tanto. Nació en un tiro de esquina que se jugó en corto; levantaron la pelota para Souza, que habilitó de cabeza a Paulo Miranda. La historia se ponía 2-0.



Desde el banco, Alexis García le pedía a sus jugadores seguir atacando y Brenno siguió haciéndose clave bajo los tres palos. Primero rechazó un zapatazo de Mantilla, y luego sobre los 83 minutos, nuevamente apareció con una espectacular volada, para sacarle un remate de zurda a Lima.



A la altura del minuto 90, Ómar Duarte marcó el descuento, después de una pelota que jugó por izquierda y que metió por el ángulo. Minutos más tarde salió expulsado con roja directa. La Equidad salió del Arena do Gremio con una derrota, pero tiene la posibilidad de levantar cabeza el próximo miércoles, cuando reciba en Bogotá a Aragua.