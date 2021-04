Decepción completa: triste derrota del Tolima en Copa Suramericana

Este jueves, Deportes Tolima inició su trasegar por la fase de grupos en Copa Sudamericana 2021. El reto, antes de afrontar las finales de Liga, era frente al RB Bragantino de Brasil.

La primera parte fue realmente complicada para los colombianos. Lucieron bastante imprecisos y fuera de ritmo... Parecía que el miedo escénico se apoderaba de varios, a pesar de no haber público en las graderías del Estadio Nabi Abi Chedid.

​

Lo anterior influyó en el primer gol del partido, obra del dueño de casa pero con gran ingerencia de la visita. Apenas transcurridos diez minutos, Helinho recibió un balón profundo por zona izquierda, envió un centro con fuerza desmedida, ningún compañero apareció, pero si lo hizo Nilsón Castrillón.



El lateral no pudo esquivar el disparo y terminó metiendo el balón en su propia portería. Completo infortunio...



La cosa no mejoró en lo absoluto para los de Hernán Torres. Evidentemente aumentaron su presencia en campo contrario, con Jaminton Campaz como pieza vital, pero no pudieron concretar llegada alguna.



Justamente lo que no hicieron en el arco rival, sí lo recibieron en el propio antes de culminar la primera parte (44'). Helinho, gran figura, soltó un fuerte remate de media distancia que Álvaro Montero no pudo controlar e Ytalo concretó el rebote.

El segundo tiempo inició al mejor estilo del fútbol colombiano: varios minutos de retraso por fallas eléctricas en las luminarias. Fueron menos de cinco minutos quietos.



Con más orgullo y tesón que otra cosa, el equipo pijao salió buscando el descuento. Como las bandas no trascendieron en lo absoluto, la clave pasó por el centro del terreno. Por ello, ingresó Daniel Cataño pasada la hora de partido.



La elaboración mejoró notablemente, pero las opciones de gol brillaron por su ausencia. El golero Cleiton Schwengber siquiera se ensució la indumentaria.



Sin más qué perder, Torres metió tres cambios para los últimos diez minutos: Estupiñán, Ramírez y Miranda. Socios para Cataño y el inamovible Campaz.



Finalmente la historia cambió poco, casi nada. Al minuto 90+4, el juez sancionó pena máxima en favor de la visita, por una mano clarísima dentro del área. Sergio Mosquera se hizo cargo y marcó el descuento. Único tiro al arco pijao en la segunda parte.



Bragantino terminó llevándose la victoria por 2-1 frente al Tolima. Otro pésimo arranque de los colombianos en torneos internacionales.