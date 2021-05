Con dos expulsado y un penal atajado, La Equidad igualó con Gremio

En el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021, La Equidad recibió al ya clasificado Gremio de Porto Alegre con la única intención de despedirse decorosamente del certamen.

La primera parte inició con una notoria superioridad del conjunto brasileño, que por cierto contaba con un equipo alterno plagado de jóvenes. No había nada en juego, razón por la cual no era necesario alinear al once de gala.



Las dos primeras oportunidades claras del compromiso fueron autoría de Gremio. Vini Paulista lo intentó a los 19 con un remate potente y al 27' hizo lo propio Guilherme Azevedo.



El cuadro de Alexis García llegaría por primera vez pasada la media hora de cotejo (33'), cuando Omar Duarte remató con fortaleza un tiro libre que se desvió y por poco vence al golero Gabriel Chapecó.



Tres minutos casi llega el blooper del torneo. El arquero asegurador Sergio Román recibió un pase dentro de su área, pero controló mal y Rildo Amorim robó. El delantero, como pudo, remató sin ángulo y el balón cruzó el pórtico de lado a lado paralelo a la línea de gol. Milagro completo.

Ya en la segunda parte, al minuto 53, se complicó la cosa para La Equidad. Omar Duarte, que venía discutiendo con los rivales, se fue expulsado, segunda amarilla, por un manotazo contra Sarará.



Al 61' parecía que todo se iba al traste. Rild cayó dentro del área después de chocar con el zaguero John Edison García. Increíblemente el juez central sancionó pena máxima. Alexis García explotó de furia en el banco. Guilherme Azevedo cobró, pero Román adivinó. Justicia.



El partido cayó en un bache. Escasearon por completo las oportunidades de gol, pero Daniel Mantilla fue el único que trató de salirse del libreto. sacó réditos por su banda izquierda a punta de habilidad y rapidez.



A diez minutos del final, nuevamente el árbitro fue protagonista. Andrés Felipe Correa bajó a Guilherme Azevedo con un codazo y se fue expulsado por roja directa. Nueve hombres quedaban en el terreno.



Finalmente, Gremio no pudo batir la portería contraria, por momentos no quiso jugar siquiera y todo terminó con igualdad a cero. Equidad se va de la Copa en la tercera casilla con siete puntos de 18 posibles.