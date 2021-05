¿Perjudicaron a Universitario? Criticada expulsión frente a Palmeiras

Gran polémica en el desenlace del Grupo A en Copa Libertadores. Palmeiras goleó 6-0 a Universitario en el Estadio Allianz Parque y se quedó con la primera casilla. La visita, que peleaba por el cupo a Sudamericana, quedó en el último lugar.



Ahora bien, el partido no estuvo exento de las polémicas. Apenas transcurridos 17 minutos de partido, el cuadro peruano se quedó con uno menos, tras la expulsión de Alberto Quintero.



El delantero panameño ganó en velocidad y se parecía queda mano a mano con el golero Weverton, este, muy vivo, decidió salir de su portería para cortar el ataque y no encontró otra manera que despejar de palomita. El delantero panameño, intentando puntear la bola, golpeó con su botín el rostro del rival.



Inmediatamente, y para sorpresa de muchos, el árbitro no dudó en sacar la roja directa para el agresor... Lo que parecía un partido para ilusionarse, terminó en humillación (6-0).



¿Era expulsión o no?