¿Sorpresa? El jugador que reemplazaría a Quintero en la Selección

Reinaldo Rueda entregó la lista de 26 jugadores para los partidos de la Selección Colombia contra Perú y Argentina de Eliminatorias, el próximo 3 y 8 de junio, respectivamente.

Sin embargo, el pasado 25 de mayo, la FCF notificó que Juan Fernando Quintero, jugador del Shenzhen FC, de China, no podrá unirse al grupo de convocados, debido a los estrictos protocolos y normas establecidas en el país asiático.



Ante la situación, medios argentinos informaron que Edwin Cardona fue llamado para la Tricolor y será el reemplazante de Quintero en la Copa América, pues, tal y como se comunicó, el creativo de Boca Juniors estará en la lista de la Copa y no en las Eliminatorias Sudamericanas ya que Miguel Ángel Russo lo necesita para las finales del campeonato argentino.



Hasta el momento, la Federación Colombiana no ha sacado un comunicado oficial sobre el nuevo jugador convocado. Por ahora, Reinaldo Rueda cumple con su primera semana de trabajo con los jugadores convocados, quienes han llegado a Barranquilla tras finalizar temporada con sus respectivos clubes.