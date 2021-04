‘Nosotros estábamos eliminados cuando volvimos de Ibagué’: Arias

En la afición del Deportivo Cali no cayeron bien las declaraciones del técnico Alfredo Arias al quedar eliminado en la Copa Suramericana, después de empatar 0-0 el martes en el estadio de Palmaseca frente al Tolima.



El timonel uruguayo reconoció que la llave se perdió con el 3-0 logrado por el equipo ‘vinotinto y oro’ en Ibagué, lo que ratifica su decisión de presentar un equipo alterno que no les ofreció mucha resistencia a los dirigidos por Hernán Torres.

Arias, que últimamente se siente bajo de tono, argumentó: “Creo que nosotros estábamos eliminados cuando volvimos de Ibagué, era muy difícil a un equipo que prácticamente no recibe goles como Tolima y que juega muy bien la parte defensiva convertirle tres goles. Igual lo intentamos y siempre hay cosas para destacar; hoy pudimos hacerle sumarle minutos a Jhon (Vásquez) y terminó bien. Gastón (Ramírez) sigue sumando algunos minutos, necesitamos que él se ponga en forma, aunque no lo hemos podido realmente preparar de la manera que nos hubiese gustado, sino jugando y teniéndolo ahí. (Jorge) Arias ya estuvo en el banco y podía haber ingresado alguno unos minutos. Creo que algunos jugadores que debutaron o que volvieron a jugar unos minutos en el equipo, canteranos, lo hicieron muy bien y nos dan una muestra de lo que pueden ofrecer en el futuro”.



Sin embargo, considera que no todo fue negativo: “Siempre hay cosas para destacar. Para nosotros esta eliminación no fue hoy, ya la teníamos cuando salimos de Ibagué, cometimos muchos errores en ese partido, nos pusimos en desventaja muy pronto y eso nos condenó”.



Acerca de si la eliminación se debió a deficiencias en su equipo o a virtudes del Tolima, manifestó: “Siempre hay de las dos cosas en el fútbol y en el juego hay deficiencias o errores y hay virtudes. A mí no me gusta jamás demeritar a los rivales, al contrario, creo que los rivales hacen muy bien las cosas y respeto mucho a Tolima, es un equipo que tiene una manera de jugar y que le dio resultado en esta serie. Creo que hicimos todo por el partido, los números fríos nos dicen que hicimos todo por el partido, por querer convertir algún gol y después entonces poder presionar a Tolima. Pero al no lograrlo, al rematar 20 veces al arco y no poder convertir algún gol en esas veces, fue condicionando a que el equipo que se defiende le es más fácil destruir y defender, que al equipo que intenta convertir y crear. Es en todos los órdenes de la vida, es más difícil crear que destruir, de todas las maneras”.



En cuanto al hecho de utilizar un equipo alterno, señaló que “uno tiene que tomar decisiones, a veces las toma bien y a veces las toma mal. Las mías pasan por mí, si son erradas, son mías. La decisión fue poner al equipo que creía que estaba mejor para jugar este partido y que estaba más fresco. Y que nos podía dar en el juego, abrir al rival en el primer tiempo y quizás convertirle un gol. Para después poder darle minutos a Jhon, a Gastón, incluir a (Franco) Torres, a ver si teniendo un poquito de peso arriba, podíamos desnivelar. Pero puse al mejor equipo que podía poner, no quise descansar a nadie para el siguiente partido. Los que no jugaron, vienen con una fatiga: Menosse, Andrade, jugadores que necesitaban recuperarse”.



Con la Liga como única competencia al frente, habló de lo que viene el próximo sábado, en un duro y vital partido contra Nacional: “Ahora hay que enfocarse en el campeonato local, en Nacional que viene acá. Tenemos que conquistar los puntos para clasificar. Y si se le puede decir a eso que ganamos y enfocarnos en una sola competencia, será. Pero primero hay que ganar, primero hay que clasificar, una vez que ganamos, veremos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces