Sin Copa Suramericana, a Cali solo le queda luchar por la Liga

Haber caído 3-0 en Ibagué frente al Tolima se convirtió en una misión difícil de digerir para el Deportivo Cali en Copa Suramericana. No solo el abultado marcador sino la calidad del rival, presagiaban que la serie estaba casi definida y tal vez por eso el técnico Alfredo Arias, a pesar de que jugaba en su estadio, decidió la utilización de una formación alterna, en la que aparecieron algunos canteranos que tienen pocos minutos en el profesionalismo.



Es cierto que la posesión la tuvo el conjunto verdiblanco, pero fue demasiado plano y no encontró la fórmula para desequilibrar la línea de tres en defensa y el bloque medular que montó Hernán Torres. Juan Camilo Angulo en un cobro por derecha, y Gastón Rodríguez se animaron a rematar al arco, aunque no pudieron concretar.



Arias intentó cambiarle la cara al plantel con la entrada de Jhon Vásquez y Gastón Rodríguez, pero no lo logró frente a una zaga que custodió muy bien a su arquero Álvaro Montero. Pero Tolima también se acercó de forma riesgosa.



Las apariciones por los costados fueron insuficientes, porque Tolima nunca sufrió el partido y se fue acomodando con el paso de los minutos, incluso propiciando dos remates peligrosos con Jáminton Campaz, su estelar mediocampista que se mueve como pez en el agua en el esquema de Torres.



De un momento a otro la facilidad que mostraba el Cali en el comienzo de la temporada para generar juego se fue desmoronando y los lamentos desde la partida de Agustín Palavecino no han parado. Los cinco goles en el partido de Liga ante Equidad mejoraron el promedio anotador, pero ante Tolima volvió a evidenciar que su ataque es demasiado previsible y no tuvo variantes para al menos marcar un tanto y alimentar la ilusión de que se podía llegar más lejos.



Eliminado en la primera fase del certamen continental, que era uno de los objetivos del año, ahora solo le queda conseguir el cupo en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 y ganar el título. Para ello tendrá que vencer este sábado (8:00 p.m.) a Nacional en Palmaseca y acumular 31 unidades y dependiendo de los duelos entre rivales directos de pronto sumar un último punto en su visita a Millonarios en El Campín.



Alfredo Arias sigue convencido del potencial de sus jugadores y espera que estos días sean efectivos para recuperar lo perdido.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces