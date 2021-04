Cali empató con Tolima y no le alcanzó para quedarse en Sudamericana

Deportivo Cali empató 0-0 con el Tolima en el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Suramericana, desarrollado este martes en el estadio de Palmaseca, y quedó eliminado del certamen continental.

El conjunto ‘azucarero’ presentó una nómina mixta y no pudo remontar el 3-0 del juego de ida en Ibagué. En esta ocasión fue dueño del dueño del balón, pero sin producir riesgo, se equivocó en atacar por los costados y aparte le faltó profundidad, mientras que el cuadro tolimense no hacía ningún gasto y, al contrario, con el manejo del talentoso Jáminton Campaz, veía cómo se daban las cosas al mantener el cero en su valla.



Nuevamente quedó ratificado que al Cali le faltan variantes para desenredar compromisos como este, confundido y limitado en ataque frente a un rival con argumentos sólidos, especialmente en su parte posterior al implementar una línea de tres. Esta vez el elenco vallecaucano no alcanzó siquiera a superar la ronda inicial.



Sin tener el objetivo manifiesto de buscar el gol, el onceno ‘vinotinto y oro’ se acercó con dos acciones peligrosas, aunque el arquero Guillermo De Amores estuvo bien en las apariciones de los delanteros visitantes, mostrando su seguridad bajo los tres palos.



Michell Ramos, Yeison Tolosa y Marco Pérez claudicaron en la búsqueda de espacios arriba. Sin embargo, dos balones aéreos fueron la mejor fórmula para llegarle a la defensa de Hernán Torres, a pesar de la buena talla de sus integrantes.



En el Cali, Jean Paul Arce, quien regresó a la formación titular, estuvo claro para buscar a sus compañeros, mostrándose para pedir la pelota y entregarla al mejor ubicado. En tanto, Juan Camilo Angulo en el intento de apoyar el ataque, pero el adversario montó un bloque bajo que evitó sus centros a zona de riesgo.



Las llegadas en la primera parte fueron escasas: En el minuto 4 Campaz intentó con un remate que se perdió por encima del horizontal. Luego, al 41 volvió a llegar al área al minuto 41 y de nuevo De Amores controló la acción. Las del local se originaron a los 28 en un centro de Jean Paul Arce que no alcanzó Marco Pérez, y a los 33 un cobro lateral de Juan Camilo Angulo que dio en el poste.



En el inicio del segundo tiempo, el técnico Alfredo Arias hizo tres variantes para encontrar mayor peso ofensivo: Jhon Vásquez por Michell Ramos, Jhoan Ramírez por Andrés Balanta y el uruguayo Gastón Rodríguez por Jean Paul Arce. No obstante, el buen trabajo defensivo del cuadro ‘pijao’ no permitió que los verdiblancos se organizaran para buscar el arco de Álvaro Montero.



Sobre los 15, se juntaron Marco Pérez y Gastón, quien remató, pero Montero detuvo el balón.



A los 17, el argentino Franco Nicolás Torres reemplazó a Yeison Tolosa.



Luego de un tiro de esquina Campaz remató, De Amores lo tocó y el esférico volvió a chocar contra el madero, a los 21 minutos. Torres también probó en el Cali, pero disparó por encima.



Otro que ensayó fue Gastón Rodríguez a los 24, aunque su remate no llevaba mucha potencia.



A los 27 minutos, Campaz cayó mal y tuvo que ser atendido por el médico tolimense.



Con el desespero de que pasaba el tiempo y nada que se abría el arco de Montero, la estrategia verdiblanca terminó en el ollazo y a lo que saliera, lamentablemente con la eliminación en primera fase. Incluso Luis Miranda estuvo cerca de anotar el gol de la victoria en el minuto 45.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Árbitro: Carlos Ortega



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Jorge Marsiglia, Eduard Caicedo, Kevin Velasco; Jhojan Valencia, Andrés Balanta, Yeison Tolosa, Jean Paul Arce, Michell Ramos; Marco Pérez.



Cambios: Jhon Vásquez por Michell Ramos (1 ST), Jhoan Ramírez por Andrés Balanta (1 ST), Gastón Rodríguez por Jean Paul Arce (1 ST), Franco Nicolás Torres por Yeison Tolosa (17 ST), Jean Franco Cabezas por Juan Camilo Angulo (39 ST).



D.T.: Alfredo Arias.



Tolima: Álvaro Montero; Ánderson Angulo, John Narváez, Julián Quiñones, Jeison Angulo; Nilson Castrillón, William Parra, Juan David Ríos, Jáminton Campaz; Ómar Albornoz, José Ortiz.



Cambios: Luis Miranda por José Ortiz (32 ST), Gustavo Ramírez por Jáminton Campaz (43 ST), Junior Hernández por Ómar Albornoz (45+2 ST).



D.T.: Hernán Torres.



Amonestados: Andrés Balanta (2 PT), Jhojan Valencia (3 ST) por Cali. John Narváez (17 PT), Nilson Castrillón (30 ST) por Tolima.



Expulsado: No hubo.



Goles: No hubo.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces