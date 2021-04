Palmaseca: opción que no descarta América para jugar la Libertadores

A casi 15 días del debut en Copa Libertadores, América de Cali todavía no encuentra un escenario alterno al Pascual Guerrero para disputar los partidos nocturnos que le correspondan en Copa Libertadores o en su defecto en la última fecha del ‘todos contra todos’, por lo que vislumbra será la definición de los cupos faltantes para los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.

Después de tener un preacuerdo con el Imder de Armenia para el préstamo del Estadio Centenario las cosas no salieron bien y el Alcalde de esa ciudad reversó la decisión inicial ante la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos después de Semana Santa. Los directivos del elenco vallecaucano también sondearon a Pereira, pero ‘La Perla del Otún’ no escapó a la situación del Eje Cafetero.



Ahora, después de analizar varias posibilidades sin encontrar respuesta, los directivos ven, contra el reloj, una opción en el estadio del Deportivo Cali, en Palmaseca, que cuenta con todas las condiciones para albergar certámenes internacionales. Tampoco habrá cruce de compromisos porque el elenco dirigido por Alfredo Arias quedó este martes por fuera de la Copa Suramericana.



Sin embargo, la rivalidad entre ambas hinchadas haría que el tema se torne complejo, ya que la parcial verdiblanca no vería con buenos ojos la cesión del templo ‘azucarero’ al tradicional rival de patio y podría generar inconvenientes de orden público.



No hay ninguna duda que por el tema logístico lo ideal sería jugar en Palmaseca, ya que el club debe entregarle los partidos como local a sus patrocinadores y al tener que desplazarse a otra ciudad fuera de la región los costos para mover la logística de vallas y demás implementos aumentan considerablemente.



Mientras aparece el escenario, el campeón colombiano también espera que la Dimayor le siga programando sus partidos como anfitrión para iniciar a más tardar a las 3:30 p.m., y que de igual forma lo haga la Conmebol en la Copa Libertadores.

El estadio Palmaseca. Foto: Tomada de la página oficial del Deportivo Cali

FUTBOLRED contactó a Mauricio Romero, presidente ejecutivo de la institución escarlata, para hablar de diversos aspectos logísticos, de la actualidad y lo que viene el sábado en un partido trascendental frente a Jaguares en Montería.



Sobre la preocupación por no tener todavía un estadio alterno en el que se juega actuar de noche, Romero manifestó: “Teníamos Armenia y de alguna manera conversaciones con Pereira, pero ante el movimiento que hubo en el Eje Cafetero esta Semana Santa se dispararon los contagios y la ocupación en cuidados intensivos, y de una nos negaron el permiso porque no querían arriesgar a tener más inconvenientes con ese tema. Tenaz porque nos dejaron perjudicados, estamos mirando qué opciones tenemos a través de Dimayor para jugar no solo el último partido de la fase regular de la Liga, que seguramente los van a tirar de noche todos en el mismo horario, sino los tres juegos de Copa Libertadores de local, nosotros le enviamos carta a Conmebol por Federación para que nos programen en el día, pero no nos han contestado todavía”.



En cuanto a la falta de iluminación por los trabajos que se realizan hasta mayo en el estadio sanfernandino, dijo que “en el Pascual solo podemos empezar máximo a las 3:30 p.m., y difícilmente por tema de horario ‘prime time’ tirarán la última fecha a esa hora”.



Volviendo a la posibilidad de Palmaseca, confesó que “sería la mejor decisión para nosotros, se ha visto en muchos lados que los equipos locales se ponen de acuerdo, no me cierro a esa posibilidad, pero sería la más remota, es una decisión complicada por temas de ciudad”.



De los otros escenarios que entrarían en lista dijo que “es muy complejo, a nosotros nos está tocando asumir un chicharrón que no es nuestro, a nosotros nos dijeron en medio de un torneo que el cambio de luminarias iría hasta el 15 de abril y que no íbamos a tener problemas en Copa Libertadores, las obras se retrasaron por obvias razones, eso no es culpa de nadie, y ahora nos mandan una carta diciendo que va hasta el 30 de mayo y nosotros estamos buscando estadio en medio del tercer pico de la pandemia, nadie nos quiere prestar el escenario por el movimiento que tiene América a nivel nacional, toca mirar a ver cómo nos ayuda la Federación, porque todas las obras se están haciendo por tema de Copa América y es algo que Conmebol exige y nosotros no tenemos nada que ver, vamos a ver, alguna cosa tenemos que conseguir”.



No obstante, Romero considera que sería más sencillo que se manejen los partidos vespertinos en el campeonato local: “Con Dimayor no veo mayor inconveniente, es más, este último partido uno entiende que todos tienen que ser a la misma hora por tema de transparencia y sana competitividad, ellos nos han ayudado, los últimos partidos que hemos jugado han sido a las 3:30 de la tarde, nos ha costado mucho a esa hora, pero lo hemos hecho. El problema con la Conmebol por reglamento es que debemos tener un estadio alterno habilitado para un horario que es el que ellos manejan, en la tarde-noche y noche, que es lo que no podemos garantizar hoy. Ese es el gran inconveniente que tenemos hoy”.



Este sábado en Montería se viene un partido clave en el futuro del equipo, lo que corrobora el directivo rojo: “Es fundamental ganar, afortunadamente Jaguares también tiene necesidad de los tres puntos y eso significa que tiene que salir a jugar, para nosotros competir de igual a igual con dos equipos que están peleando clasificación es positivo, pero hay que sacar adelante este partido como sea”.



Las cifras indican que al elenco rojo le e va mejor como visitante, aspecto que ratifica el presidente: “Nos ha costado cuando los equipos se nos han metido atrás, y creo que no hemos encontrado la efectividad para superar eso, si se acuerdan los partidos recientes, con Medellín, empezó ganando con un gol de Reina casi de mitad de cancha, luego nos tocó remar y después cuando estábamos remar, empatamos y a lo último cuando estábamos jugados nos ganan al final. También con Equidad, son rivales que se encierran y que no podés dejarlos ir por delante. Creo que nos ha costado un poco romper ese planteamiento de los equipos cuando vienen a encerrarse, porque no hemos contado con efectividad, porque cuando uno normalmente abre el marcador, los rivales también se abren a jugar”.



Sobre el poco apoyo ofensivo y la escasa salida de los laterales, afirmó que “A Arrieta lo he visto saliendo bien, indiscutiblemente su mayor virtud es el tema defensivo, pero es un jugador que sale más. Por el lado de Pablo (Ortiz) ha sido difícil, a (Héctor) Quiñones le ha costado volver después de tanto, con una situación normal, y el ‘profe’ entre Giraldo y Pablo se ha decidido por Pablo, pero él claramente su función principal es defender porque es un central. El equipo tiene que buscar alternativas para atacar por los costados cuando encuentra equipos tan cerrados, abrir el campo con los laterales es importante, es una tarea que tenemos pendiente allí y sé que el ‘profe’ está buscando soluciones”.



Vencer a Jaguares para esperar con tranquilidad al Tolima, rival en la última fecha, sostuvo que “este partido para nosotros es vital, es una obligación de América clasificar entre los ocho indiscutiblemente, por la inversión que hacemos en este club, porque tenemos el comienzo de Copa Libertadores en prácticamente 15 días y el equipo necesita llegar con aire en la camiseta de estar en la fiesta final, confío mucho en los jugadores y en el cuerpo técnico, cuando han tenido que ganar lo han hecho”.



Este viernes se conocerán los rivales del campeón colombiano en la Copa Libertadores y los ‘diablos’ confían en que esta vez sea más sencilla la serie que la del año pasado: “Esperar que en el sorteo nos toque un grupo que seguramente no va a ser fácil, pero que sea un grupo que nos favorezca el tema de distancias, los viajes, no como el del año pasado, que fue el más complicado de la Copa, ojalá este sea más favorable, entendiendo también que tendríamos que estar preparados para competir con cualquiera”.



En cuanto a la animadversión que le tiene buena parte de la afición y un sector de la crónica deportiva a Juan Cruz Real, señaló que “no sé, he intentado descifrar ese tema, pero no logro entender. Es un técnico que vino muy resistido por su pasado, demostró su valía como entrenador, es el actual campeón del fútbol colombiano, en este momento América depende de sí mismo para clasificar, creo que claramente tenemos un asterisco dentro de todo eso y es que particularmente este año nos ha costado mucho de local y sabemos que eso es fundamental en un torneo como la Copa Libertadores, pero es un técnico que nos ha dado resultado, aunque la gente sigue con ese tema. Afortunadamente él está muy enfocado en lo que tiene que hacer, los jugadores le creen y eso creo que va a ser fundamental en esta última etapa del campeonato”.



No se puede desconocer que América ha tenido partidos buenos con el timonel argentino, por lo que Romero tiene sus propias reflexiones: “La gente se olvida que nosotros terminamos el 27 de diciembre, iniciamos pretemporada el 6 de enero, empezamos a jugar el 17 de enero, que estos jugadores no tuvieron una preparación adecuada, ningún club la tuvo, pero especialmente nosotros. Además de eso no contamos con jugadores importantes como Yesus, Duván, Marlon arrancando, no hemos podido contar con Duván más allá de cuatro partidos, lo mismo Adrián Ramos, ha habido muchas cosas que han impedido que el equipo tenga regularidad, aunque claramente no son excusas porque América tiene nómina para suplir cualquier jugador y tenemos que dar los resultados esperados”.



Sobre la influencia que tiene ‘Adriancho' en el grupo aseveró que “es un jugador que no solamente aporta en lo deportivo, siendo el jugador que es, que aun no estando al 100% de sus condiciones deportivas se le nota una gran diferencia frente al resto, pero estas son las situaciones del fútbol, tiene una lesión que ha sido recurrente, que no le ha permitido estar en óptimas condiciones para desarrollar todo su juego, y hace muchísima falta, desde el punto de vista de liderazgo muchísimo más, porque cuando él no ha estado el equipo es distinto”.



Finalmente, se refirió al juvenil extremo Santiago Moreno: “Es un jugador que tiene una característica fundamental para el éxito y es que sabe escuchar, si se compara el primer partido de Santiago con lo que está jugando hoy es un futbolista al que se le ve evolución, se le ve hace hacer cosas distintas, que entiende el juego, cuando ve que los espacios están por dentro lo aprovecha y por fuera tampoco tiene problema. Tiene un control dividido como muy pocos jugadores, pero tiene que crecer todavía, presenta algunas falencias en la toma de decisiones y a la hora de definir, que son normales en futbolistas de su edad por ser de proyección y está en construcción, pero definitivamente da muestras de ser un jugador distinto”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces