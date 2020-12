Copa Suramericana: Coquimbo Unido frente a Junior sí se jugaría

Este martes, la prensa chilena informó que el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Suramericana entre Coquimbo Unido y Atlético Junior, sería aplazado por un nuevo caso de covid-19 detectado en el plantel tiburón.

El medio La Tercera aseguró que el equipo austral solicitó postergar el encuentro internacional, por lo que el mismo presidente de la institución se habría puesto en contacto con la Conmebol, y estaría a la espera de una resolución final de la entidad.



Sin embargo, según informó El Heraldo, el partido de vuelta de la Copa Suramericana no se aplazaría porque no hay más fechas disponibles, y además, porque los clubes tienen jugadores disponibles, luego de que se ampliaran los cupos de la nóminas, de 30 a 40 jugadores.



"El Heraldo pudo establecer a través de una fuente de Conmebol “que es imposible que se aplace el juego” porque no hay más fechas disponibles. Además, el informante explicó que ante las circunstancias de la pandemia se ampliaron los cupos de las nóminas de 30 a 40 jugadores y los clubes tienen que tener jugadores disponibles", precisó el medio.



Por ahora, no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte de la Conmebol ni del conjunto barranquillero, por lo que se espera un comunicado oficial respecto al caso en las próximas horas. También se prevé, que en la mañana del miércoles, se realicen nuevas pruebas PCR a los jugadores rojiblancos.



Junior se enfrenta a Coquimbo Unido este miércoles 15 de diciembre, por el juego de vuelta de la Copa Suramericana. El duelo de ida quedó 1-2 a favor de los piratas.