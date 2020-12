Valderrama los atiende a todos: demoledora crítica a Teófilo y al VAR 

Carlos 'Pibe' Valderrama, una de las voces más autorizadas del fútbol colombiano, fue crítico pero a la vez comprensivo con el Junior, su equipo, eliminado de la final de la Liga Betplay 2020 a manos del América de Cali.

'El Pibe' empezó criticando el planteamiento de un Junior que guardó a Teófilo Gutiérrez, su mejor hombre, en una decisión que calificó de incomprensible. Pero no culpó al DT sino al propio jugador.



"Teófilo el mejor jugador del equipo y que estaba lesionado", dijo con ironía. "Ahora los jugadores están lesionados para jugar 45 o 50 minutos. No entiendo, cuando estábamos lesionados queríamos jugar siempre, nos reventábamos en la cancha. Ahora los mejores jugadores en los equipos juegan 20 o 30 minutos porque dizque 'estamos lesionados pa' jugá una semifinal'. Eso hay que jugarlo hasta mocho, me reventé, pero en la cancha. 'No, profe puedo jugar sino medio tiempo' ¡Hombe! Los mejores juegan siempre aunque estén mochos", dijo en su canal de Youtube.



Teófilo jugó en el complemento y le cambió la cara al partido y a Junior, por lo cual la decisión de reservarlo fue polémica. "Hicimos tres goles, el árbitro solo valió uno", añadió Valderrama.

Pero la crítica más ácida fue directamente al VAR, por esas dos jugadas de gol anuladas a Junior por fuera de lugar, una vez de Teófilo y otra de Miguel Borja.



"Gol de Borja y que fuera de lugar de Teófilo, vamos a valer esa. Pero el golazo de Fuentes, que fue un golazo, no que 'ofsai' de Borja. Que la brisa medio en el cabello a mí,'ofsai' y que ir al VAR. El penalti de América, mano de Didier Moreno, bien, cobra Adrián y gol. Pero mano de Velasco, la misma de Didier, esa sí no la vieron en el VAR", criticó.



"No entiendo esta vaina y que le dijeron del VAR que fue 'offside'. No tiendo esa vaina. Pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros, pero ya los árbitros no pitan. Entran a la cancha y no hacen nada. No solo en Colombia, en todo el mundo. Ese VAR no sirve pa' na', que quiten a los árbitros, están hechos unos payasos. Antes tomaban determinaciones y se equivocaban, perfecto porque son seres humanos, pero ahora no sirven pa' na... Así como se inventaron eso, que se inventen otra vaina y que el VAR pite los partidos".



Para Valderrama, el panorama es cada vez más desolador: "fútbol sin público, fútbol sin árbitros, se acabó el fútbol".



En opinión del reconocido hincha del Junior, al final se perdió pero el equipo no lo decepcionó: "Me toca felicitar a los muchachos por el segundo tiempo, eliminados pero con berraquera, ahora hay que ir a Chile a ganar, ustedes tienen que salvar el año".