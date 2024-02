Conmebol confirma sede de Alianza vs América: ¿favorece a escarlatas?

Un asunto pendiente para el debut de los colombianos en Copa Sudamericana 2024 fue aclarado este martes por Conmebol.

La entidad cambió la sede del estadio para el duelo Alianza FC y América de Cali, por la fase preliminar y en la que el ganador avanzará a la fase de grupos. El primero tendrá su estreno en el certamen mientras que el segundo ajustará su sexta participación, la última en 2022, cuando falló en esta primera instancia.



Muchas cosas cambiaron en el inicio del año y por eso fue necesario modificar todo. Alianza ya no tiene como sede el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja y ahora juega en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, solo que ambos escenarios sin el cumplimiento de requisitos de Conmebol



Por eso se propuso una sede neutral, que fue aprobada por la entidad suramericana, con lo cual la sede del compromiso será el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.



La fecha y hora del encuentro no fueron modificadas, lo que significa que el partido terminará muy tarde.



Así quedó programado oficialmente el compromiso:



Alianza FC - América de Cali

Hora: 9:00 p.m.

Fecha: Miércoles 6 de marzo

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Ciudad: Barranquilla



¿Jugar en Barranquilla será una ventaja para alguno? Claramente para el local no es sencillo perder el apoyo de su naciente afición en Valledupar, mientras que para el visitante, que tiene hinchas en todo el país, puede ser un beneficio no solo por el apoyo sino porque la cancha se presta para su estilo de juego.