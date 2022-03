América se vio mejor, pero falta de definición pasó factura: análisis

América de Cali perdió la única oportunidad de seguir en torneo internacional, luego de vencer 2-1 a Independiente Medellín y caer derrotado en penales 1-3 por la primera fase de la Copa Sudamericana, en el Estadio Pascual Guerrero. A pesar de que el equipo tuvo puntos muy altos en el terreno de juego, la falta de definición y errores puntuales hicieron que los escarlata cayeran derrotados en primera ronda.





Nuevamente errores que se pagan caros: América durante gran parte de la temporada ha tenido errores en aspectos puntuales a la hora de defender o saliendo con el balón y contra Medellín, la anotación de la visita llegó por no proteger una pelota que el DIM cobró en corto y rápido con Aguerri y Pons, que aprovecho la oportunidad.



Pesó la falta de definición: Los escarlatas generaron 19 remates de los cuales 9 fueron al arco y solo dos terminaron en gol, en las cuales algunas fueron muy claras para poder ampliar la ventaja y no llegar a la instancia de penales.



Hay que consolidar la idea de juego: A nivel táctico, este fue uno de los mejores partidos de América a nivel ofensivo (quintado la definición de gol), el equipo estuvo claro para dar ese último pase desde el principio hasta los instantes finales.



Un cambio en defensa que no se entendió: Para el segundo tiempo Juan Carlos Osorio realizó el cambio de Edson Acevedo por John García, de momento se desconoce la razón de la sustitución de si era por algún problema físico, pero el hombre a remplazar era Jorge Segura, que no terminaba de tener un buen partido y terminó cometiendo las faltas en dos penales, donde el árbitro solo cobró uno.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15