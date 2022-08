¡Wilmar Roldán entre empujones! Caliente final por Eduardo Vargas

Palmeiras tuvo una jornada heroica y de ensueño. Con nueve futbolistas en cancha, aguantó el partido contra su similar de Atléticio de Mineiro igualando sin goles, marcador que llevó el encuentro a la definición desde el manchón penal. Una lección de cómo patear penaltis fue lo que los dos elencos brasileños demostraron y que finalmente dejó a los de Sao Paulo clasificados a semifinales por tercera ocasión consecutiva.

Sin duda alguna, Abel Ferreira y Palmeiras no se conforman con nada más que no sea conseguir el tricampeonato. Una historia dulce del conjunto de Eduard Atuesta con la Copa Conmebol Libertadores. No obstante, esa clasificación del cuadro del portugués como director técnico pasó a un segundo plano por la actuación del árbitro central, Wilmar Roldán.



El árbitro central colombiano que estuvo pitando en la ida del partido entre Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba que culminó con victoria de Vélez 3-2, tuvo una incidencia bien resuelta por Wilmar Roldán en un penalti no señalado después de ver el VAR. Su actuación le permitió ganarse el reconocimiento de periodistas argentinos.



En el fin de semana, pitó en Colombia el partido entre Patriotas Boyacá y Cortuluá, y nuevamente entre semana un encuentro más que caliente. Un Palmeiras Atlético de Mineiro que buscaba definición y que finalmente los locales sao paulistas lograron clasificar a la semifinal con mucha polémica por la actuación de Wilmar Roldán.



Sobre los 29 minutos, Wilmar Roldán tuvo que ver el VAR tras la durísima entrada de Danilo de Palmeiras a Matías Zaracho que culminó con la primera tarjeta roja para los locales. A los 82 minutos, expulsó a Gustavo Scarpa dejando al verdao con nueve futbolistas en cancha.



Minutos antes, Cuca, director técnico de Atlético de Mineiro movió a su equipo con el ingreso de Eduardo Vargas sobre los 79 minutos. La visita también terminó con un expulsado, y fue el austral que, a los 95 minutos, ya en el agregado vio la segunda amarilla después de una infracción del Mineiro en el que Vargas entró a argumentar la falta de una manera exagerada. Sin embargo, lo más pasado fue la reacción de Wilmar Roldán que empujó al delantero.



Estuvieron cerca de irse a las trompadas, pues al retirarse, el chileno le señaló con los dedos y posteriormente abandonó el terreno de juego con amargura.