¡Esta vez sí hizo caso! Argentina se encanta con Wilmar Roldán

Ser árbitro sin duda alguna es un cargo importante, y hacerlo de buena manera por la presión de lo que los dos clubes se están jugando en 90 minutos es aún más difícil. No obstante, Wilmar Roldán fue definido por la Conmebol para pitar el encuentro entre argentinos en el José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de la copa Libertadores.

Una victoria de Vélez Sarsfield contra Talleres de Córdoba por un resultado de 3-2. Los colombianos, Rafael Pérez, quien entró en el segundo tiempo, y Diego Valoyes jugaron con la ‘T’. A Wilmar Roldán siempre se le ha complicado el tema de la video asistencia arbitral. Es como si no siguiera instrucciones de los de arriba, y simplemente actuara como le place. Es un gran árbitro, serio y correcto habitualmente, pero la presión le llega cuando debe recurrir al VAR.



Característico en un partido entre argentinos, el juego fue intenso, y en un encuentro como ese, apareció la rigidez de Wilmar Roldán en sus decisiones. El juez central antioqueño impartió justicia de gran manera en el José Amalfitani, y la prensa argentina elogió a Roldán. En especial, por una acción en la que no pitó una pena máxima inexistente a favor de Vélez Sarsfield.



Los ojos estaban puestos en el partido de Wilmar Roldán con el VAR, un dolor de cabeza constante para el juez colombiano. Mariano Closs, Federico Bulos y Diego Fucks se refirieron a la actuación del colombiano. El primero en hablar fue Bulos, ‘me pareció un muy buen arbitraje el VAR. Viste que ahí lo importante fue que el VAR no condiciona al colombiano’.



Posteriormente, Mariano Closs dio su opinión, ‘él (Roldán) es medio reticente con el VAR, es parco con el VAR, más bien determina, tiene convicción. Yo dije que no lo iban a dar (el penalti), Roldán tenía claro que no era falta’. Complementó Diego Fucks, manteniendo que la jugada no fue clara, y el juez central tomó la decisión que más le cuadraba ‘a él (Roldán) no le quedó clara la acción, por eso no lo cobra’. Se reivindicó con la video asistencia arbitral gracias a lo mostrado en el Vélez Sarsfield Talleres de Córdoba.