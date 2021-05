¡Confirmado! River Plate ya eligió arquero, pero tiene Plan B, C...

Se acerca el partido más esperado del último tiempo en Copa Libertadores, no por el espectáculo que pueda verse sino por lo atípico que será. River Plate está completamente mermado por casos de covid-19 en el plantel y tendrá que improvisar en la portería.



Vale la pena recordar que el cuadro millonario recibirá este miércoles (7p.m.) a Santa Fe, en la quinta jornada del Grupo D en Copa Libertadores.

A lo largo de la semana se especuló con el escogido de Marcelo Gallardo. En principio se tenía a Milton Casco como candidato, pero el coronavirus obligó un cambio de planes. Solo había 10 jugadores disponibles.



Surgió el nombre de Enzo Pérez, quien el domingo pasado, contra Boca Juniors, sufrió una distensión en el isquitibial derecho. Si bien no es una lesión complicada, el riesgo como jugador de campo era enorme. Para completar los 11, la única solución era dejarlo de arquero, más allá de las condiciones de Casco.



Horas antes del partido, cuando el grupo millonario partía rumbo al Monumental, se conoció la decisión final. Pérez ocupará la posición de arquero e incluso se filtró una foto de la casaca que utilizará.



Ahora bien, la cosa no termina ahí. Desde territorio argentino informaron que los utileros llevaron consigo camisetas marcadas de arquero para algunos futbolistas, en caso de que al volante le ocurra algo durante los 90 minutos. Se tiene Plan B, Plan C...



En la lista de Conmbeol, además de Pérez, aparecen como opcionados Agustín Fontana y Tomás Lecanda.