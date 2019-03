Con luz y sombra: resumen de los colombianos en Copa Libertadores

Finalizó la segunda jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores, que inició este martes y finalizó este jueves. Varios jugadores colombianos fueron determinantes para sus equipos, mientras que otros deberán olvidar el encuentro disputado esta semana.

Resumen de los futbolistas colombianos en Copa Libertadores:

Luz:

Sergio Otálvaro en Olimpia, tuvo un buen partido y jugó los 90 minutos contra Universidad de Concepción.



Sebastián Villa en Boca Juniors, quien ayudó a la victoria de su equipo por 3-0 sobre Tolima.



Alexander Mejía en Libertad, jugó los 90 minutos en la victoria sobre Gremio.



Juan Camilo Salazar en San Lorenzo, el futbolista colombiano debutó en el equipo y estuvo en el 1-0 sobre Junior.



Duván Vergara con Rosario Central, marcó su primer gol con los canallas, pero perdió por 2-1 con Universidad Católica.



Fernando Uribe y Gustavo Cuéllar en Flamengo, el primero marcó gol y el segundo tuvo un buen encuentro en la mitad de la cancha.



Cristian Martinez Borja en Liga de Quito, anotó gol aunque su equipo perdió 3-1 con Flamengo.

Sombra:

Miguel Borja en Palmeiras, no fue titular y no fue determinante.



Jorman Campuzano en Boca Juniors, no jugó contra Tolima.



Macnelly Torres en Libertad, sigue sin tener minutos con el equipo paraguayo.



Andrés Rentería y Gustavo Torres en San Lorenzo, el primero fue titular y tuvo un regular partido, reemplazado por el segundo, que no fue determinante.



Juan Fernando Quintero en River Plate, jugó con el millonario, pero no ha podido volver a su nivel luego del fallecimiento de su abuelo.