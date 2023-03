Hora de la verdad: Millonarios busca su clasificación en Libertadores

Millonarios tendrá el máximo reto de la temporada y será en Copa Libertadores contra Universidad Católica de Ecuador, equipo al que buscará ganarle en el estadio El Campín tras empatar en Quito a cero goles.

Para este partido Alberto Gamero tendrá a disposición lo mejor de su nómina tras no haber utilizado gran parte de sus jugadores contra Once Caldas en el reciente partido que perdió 1-0 por Liga BetPlay, por lo que llega con un buen estado físico para afrontar este importante choque.



El equipo embajador sin duda llega con con la necesidad y obligación de sacar un resultado positivo como local para asegurar su clasificación a la tercera fase de Libertadores y seguir peleando la posibilidad de acceder a la zona de grupos.



Algo que tiene a favor Millonarios para este duelo es que viene con una buena racha en condición de local y en los últimos cinco partidos, el acumula una buena seguidilla de partidos sin conocer la derrota, logrando ganar en cuatro oportunidades y empatar en una ocasión, resultado que logró contra Santa Fe en la fecha 1 del cuadrangular final en 2022, pues en la actual temporada apenas ha disputado un juego oficial y fue contra Jaguares de Córdoba (2-1) por la quinta fecha de Liga BetPlay.



Pese a que Millonarios no sufrió mucho en el juego de ida, el equipo de Gamero espera confirmar su superioridad en cuanto a historia y nómina, debido a que el equipo ecuatoriano no ha mostrado buen juego en ese encuentro y en la liga de Ecuador que comenzó el fin de semana pasado, salió goleado 4-1 por Técnico Universitario, por lo que viene herido a la altura de Bogotá y el conjunto albiazul espera lograr dar su golpe de autoridad.



De igual manera, para este importante duelo contra Católica, Millonarios tendrá el alta médica de Larry Vásquez e Israel Alba, además del goleador Fernando Uribe, quien podría aparecer en la lista de convocados y tendría oportunidad como revulsivo para este definitivo partido de Libertadores.



Alineaciones probables Millonarios:



Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Daniel Cataño, David Macalister Silva, Óscar Cortés y Leonardo Castro.



Millonarios vs Universidad Católica de Ecuador

Día y hora: 2 de marzo, 7:00 p.m.

Estadio: El Campín, Bogotá

​TV: ESPN