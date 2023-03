Millos asume reto con difícil calendario: maratón de partidos en marzo

El equipo de Alberto Gamero no tendrá un mes fácil. A Millonarios le esperan siete partidos en cuatro semanas, una maratón que incluye un partido decisivo por Copa Libertadores e incluye varios clásicos del FPC. Además, tendrá que ponerse al día con dos juegos pendientes, uno de ellos ante Deportes Tolima en Ibagué.



De los siete partidos que afrontará en marzo, cinco de ellos serán en El Campín (incluido el clásico bogotano en el que Santa Fe será local). El albiazul inicia el mes recibiendo a Universidad Católica de Ecuador, con el que empató (0-0) en Quito. Tendrá que ganar para avanzar a la tercera ronda.

Después del duelo definitivo por Libertadores, Millonarios jugará tres días después ante Deportivo Cali. Tendrá una semana para preparar el partido frente a Nacional, que será en el Atanasio Girardot, y que es considerado el 'Superclásico del FPC'.



Las dos últimas semanas serán agitadas puesto que Gamero y los suyos afrontarán cuatro partidos; deben ponerse al día en el calendario y jugarán a mitad de semana, primero frente a Pasto y luego contra Tolima. Por las fechas 9 y 10 se medirán a Águilas Doradas y Santa Fe en El Campín.



Justamente, Millos cerrará el mes visitando a Ibagué para cumplir con un partido que no pudo disputarse antes por falta de garantías. Aquel duelo de fecha 4 terminó suspendido tras la agresión de un hincha a Daniel Cataño. Una situación que pone aún más picante a este enfrentamiento. El '10' podrá jugar en el Murillo Toro y la afición ya habrá cumplido la sanción.

Así será el calendario de Millonarios en marzo:



Millonarios vs U. Católica (ECU)

Copa Libertadores - vuelta

Día: Jueves 2 de marzo

Hora: 7:00 pm

Estadio: El Campín



Millonarios vs Deportivo Cali

Fecha 7 de Liga Betplay

Día: Domingo 5 de marzo

Hora: 3:30 pm

Estadio: El Campín



Atlético Nacional vs Millonarios

Fecha 8 de Liga Betplay

Día: Domingo 12 de marzo

Hora: 4:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot



Millonarios vs Águilas Doradas

Fecha 9 de Liga Betplay

Día: Domingo 19 de marzo

Hora: 5:45 pm

Estadio: El Campín



Millonarios vs Deportivo Pasto

Fecha 1 de Liga Betplay

Día: Miércoles 22 de marzo

Hora: 8:00 pm

Estadio: El Campín



Santa Fe vs Millonarios

Fecha 10 de Liga Betplay

Día: Domingo 26 de marzo

Hora: 7:45 pm

Estadio: El Campín



Deportes Tolima vs Millonarios

Fecha 4 de Liga Betplay

Día: Miércoles 29 de marzo

Hora: 8:00 pm

Estadio: Manuel Murillo Toro