¿Millonarios se quedaría sin Óscar Cortés? Cerca de ir al exterior

El Sudamericano Sub-20 que se realizó en Colombia fue la gran vitrina para que muchos futbolistas jóvenes tuvieran la oportunidad para que equipos del fútbol internacional se fijaran en ellos y los colombianos fueron los que más se favorecieron tras las transferencias de Gustavo Puerta y Daniel Luna, además del fichaje tempranero de Jhon Jáder Durán.

De igual manera, hubo otros jugadores que no se fueron en el momento de la competencia juvenil, pero sí lograron retornar a sus clubes y siguen demostrando que pasan por un buen rendimiento. Uno de esos casos es el del atacante de Millonarios Óscar Cortés.



En Millonarios, el jugador de 19 años ha mantenido el nivel que mostró en el Sudamericano Sub-20 y ya lleva dos goles en la temporada con el embajador, convirtiéndose desde ya en un jugador clave para el técnico Alberto Gamero.



Sin embargo, su estadía en Millonarios no estaría asegurada, debido a que el joven jugador tendría la posibilidad de salir al fútbol internacional según información del periodista Carlos Arango, quien dejó abierta la opción de que Cortés salga del equipo.



"Este chico, Oscar Cortés, talentoso, con personalidad, jugador de Millonarios y figura con Selección Colombia Sub 20, está cerca de dar el salto internacional. En desarrollo”, dijo el periodista Carlos Arango.







De momento, aún no hay información oficial sobre la posibilidad de que Óscar Cortés salga de Millonarios, pero lo seguro es que tiene todas las opciones para continuar con su carrera en el exterior tras los buenos rendimientos con el embajador.