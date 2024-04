Cambios obligados y bajas: posible once titular de Millos en La Paz

Millonarios tendrá este jueves su segunda salida en al Copa Libertadores, un duro rival en una difícil plaza, que, si se sortea bien, encaminará en gran medida las cosas en el grupo E.

El oponente de turno es Bolívar, cuya sede es La Paz, a 3.600 metros de altitud, un desafío más allá de la posible aclimatación del azul, en los 2.600 metros de la capital.



Después del empate contra Flamengo quedó claro que el azul está en franca recuperación, si se compara con lo difícil que ha sido la Liga Betplay I 2024. Precisamente esa buena presentación marcará en gran medida las decisiones del técnico Alberto Gamero respecto de la alineación titular en Bolivia.



Lo primero es recordar que habrá modificaciones obligadas, la primera por suspensión, la de Larry Vásquez por la roja que vio contra los brasileños. Después, los problemas físicos siguen siendo un dolor de cabeza pues no estará el capitán David Mackalister Silva por lesión, quien se une en la enfermería a Andrés Llinás, Jorge Arias y el lateral Danovis Banguero.



La línea que menos modificaciones tendría sería la defensa, que viene de cumplir, con altas calificaciones, frente a Flamengo. La gran duda tiene que ver con la presencia desde el vamos de Leonardo Castro, quien fue convocado pero podría no tener que esforzarse en la altitud de La Paz, pensando en lo que queda de la competencia local y las pocas pero reales opciones de avanzar en la Liga. Gamero preferiría la juventud y la buena presentación de Emerson Rivaldo Rodríguez y le daría confianza.



Así las cosas, estos serían los once titulares del azul:



Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Alex Moreno, Juan Pablo Vargas y Jhoan Hernández; Juan Pereira, Daniel Giraldo; Emerson Rodríguez, Daniel Cataño y Daniel Ruíz; Santiago Giordana. DT: Alberto Gamero.