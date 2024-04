A sumar a domicilio: ¿cómo y dónde ver Bolívar vs Millonarios EN VIVO?

Sumar de local contra Flamengo siempre es importante pero se vuelve definitivo en Copa Libertadores cuando se revalida sumando afuera.

Por eso Millonarios necesita que el 1-1 del debut en Bogotá se cotice con un punto o incluso tres en su visita a Bolívar de Bolivia.



Ojo que no hay que confiarse: se trata del líder del grupo E (3 puntos) que juega a 3.600 metros de altitud y que dispone de una importante efectividad de cara a gol. No es un obstáculo sencillo.



Pero si hay un equipo que no debe sentir tanto ese efecto de la altitud es Millonarios, que juega a 2.600 metros y que tiene una nómina con importantes y experimentados nombres, listos para hacer valer su talento. La ausencia de David Mackalister Silva, el capitán, por lesión, tiene que superarse con sacrificio y claridad y efectividad en las ocasiones que puedan crearse.



¿Cómo, cuándo y dónde será esta segunda salida del azul en Libertadores? Así puede seguirla EN VIVO:



Bolívar vs Millonarios

Fecha: Jueves 11 de abril

Hora: 5:00 p.m. hora colombiana

Estadio: Hernando Siles.

TV: ESPN y Star +

Online: www.futbolred.com