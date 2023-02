¿Será 'naranja mecánica'? Millonarios y su polémico uniforme en Copa

Millonarios tendrá este jueves el primer reto en un largo camino en Copa Libertadores 2023, para llegar a la fase de grupos.

El equipo de Alberto Gamero se mide a Universidad Católica de Ecuador (7:00 p.m.) por la segunda ronda del certamen, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



La curiosidad es que no usará su tradicional uniforme azul y tampoco podrá usar la segunda equipación, básicamente por un tema de reglamento.



Resulta que, según las normas de la competencia, dos equipos no pueden compartir prendas del mismo color en sus uniformes y tampoco pueden modificar los ya presentados: azul y blanco son también los colores del rival de esta noche.

​

De esta manera, Millonarios tendrá que usar su tercer uniforme, el de color naranja que a muchos aficionados no les hizo mucha gracia. Vaso medio lleno: puede ser la nueva versión de la naranja mecánica.