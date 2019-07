TAS y superioridad de River: polémica con un ídolo colombiano de Boca

Siguen las polémicas entre Boca y River luego de esa desastroza final de la Copa Libertadores que se disputó en Madrid por temas de problemas de hinchas. Ahora, el club xeneize, que fue subcampeón, quiso ir al TAS y a los escritorios para buscar ser el campeón del torneo.



Tras esto, los presidentes de ambos clubes se reunieron de nuevo en Madrid para la reunión. Óscar Córdoba, ídolo y exjugador de Boca Juniors, habló sobre la decisión y dejó polémicas declaraciones con elogios al cuadro millonario.

De primerazo, dijo que a los hinchas xeneizes no les gustaría ganar por el TAS. "El hincha no quiere ganar la Libertadores en el escritorio. River, en Madrid, ganó bien en la cancha. No creo que el hincha de Boca esté de acuerdo con ir a buscar un título de esta forma", le dijo a 'Radio y Punto' en Argentina.



Todo bien hasta ahí, pero luego habló sobre la superioridad que tuvo River en aquella final disputada en el Santiago Bernbeú.



"Lamentablemente no estuvimos a la altura de River. Nos ganaron en el terreno de juego, con una gran actuación de Quinterito (Juan Fernando). Nosotros no tuvimos buen pie ese día", contó.



También, por otro lado, elogió a Marcelo Gallardo y su gran época que ha tenido al mando del cuadro de la banda cruzada.

"Gallardo es el mejor técnico del fútbol Argentino. Si analizan las últimas temporadas, lo que ha hecho con River es todo lo que una institución debe buscar en un entrenador. Es todo lo que busca un equipo de un técnico. Debería ser candidato a dirigir la Selección", mencionó.



Finalmente, también dejó unas 'puntadas' hacia varios jugadores y la mentalidad que tienen en el Boca Juniors actual.



"Hace tres o cuatro años, tuve la oportunidad de visitar a Boca por un paseo que hice con una institución. Ahí me di cuenta de que los jugadores estaban pensando en irse de Boca, porque veían en Europa la posibilidad de mejorar su posición económica. Pensaban en el auto que se iban a comprar, en los atuendos que se iban a poner", finalizó.