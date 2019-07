DT del PSG confirmó lo que era un secreto a voces sobre Neymar

La situación entre Neymar y el PSG cada vez es más cruda, el jugador brasileño se quiere ir del equipo y esto ya no es un secreto para los fanáticos del fútbol. Sin embargo, Thomas Tuchel, entrenador del club ratificó que el delantero desde hace un tiempo no está con la mente puesta en el conjunto parisino.

El director técnico del PSG dio unas declaraciones que confirmaron la sustitución que se vive al interior del club con Neymar. Luego del duelo amistoso contra Dynamo Dresden, Tuchel fue abordado por varios periodistas que le preguntaron sobre el jugador brasileño.



Tuchel no ocultó nada y fue claro con la actualidad del jugador brasileño, con el que no cuenta en lo deportivo para la gira del equipo en Asia: "Me gustaría poder contar con Neymar, pero...".



Luego el entrenador fue tajante y aseguró que desde antes de la Copa América, Neymar estaba en otra sintonía: "Sí, lo sabía antes de la Copa América, pero era un tema entre el club y Neymar".



Cada día se pone más dura la actualidad del brasileño, quien no tiene una fácil salida del PSG, equipo que pide una millonada para dejarlo ir al Barcelona.