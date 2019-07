La millonada que recibiría el ‘Bolillo’ Gómez por dejar a Ecuador

Hernán Darío Gómez no convenció ni a la gente, ni a la prensa, ni a los dirigentes en Ecuador. Su segundo ciclo como seleccionador de los ecuatorianos no fue feliz como el primero; por el contrario, fue tormentoso y terminó este martes después de un rotundo fracaso en la Copa América 2019.

Las críticas que recibió por sus polémicas frases, por sus malos resultados y porque en Ecuador entendían que el ‘Bolillo’ no estaba actualizado en sus esquemas, provocó que la continuidad de su proceso fuera imposible. Los miembros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tomaron la decisión unánime de sacarlo, pero solo queda un pequeño detalle: sentarse a dialogar para buscar una salida económica.

“Mi contrato es para las eliminatorias, no para la Copa América”, dijo el ‘Bolillo’ durante la competición de selecciones en Brasil. Y es que el contrato del colombiano va hasta el final del camino al Mundial de Catar 2022, es decir que le quedan por lo menos dos años de vínculo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



Así, según el diario ‘El Comercio’, el ‘Bolillo’ podría recibir una millonaria cifra por su indemnización. Si en Ecuador no quieren contar con sus servicios, tendría que pagarle unos 4 millones de dólares. ¡Un dineral!



Sin embargo, Gómez no quiere tener un conflicto legal con la Federación por lo que estaría dispuesto a negociar su rescisión, asegura el reconocido diario.