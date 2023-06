Autuori estalló en rueda de prensa: 'No tengo que pedir disculpas'

Atlético Nacional recibió dos duros golpes en menos de una semana. El pasado sábado, el equipo verde de Medellín fue derrotado en la final de la Liga BetPlay y este martes, cayó en la Copa Libertadores y perdió la oportunidad de clasificar a octavos de final.



A pesar de las horas tormentosas que se viven en el club, Paulo Autuori, su entrenador, pidió tranquilidad para afrontar el segundo semestre del año. En rueda de prensa luego de la derrota contra Patronato de Paraná en el Atanasio Girardot, el DT también se refirió a lo sucedido en el torneo local.

“Creo que es un tema lógico, los demás han jugado el domingo (sábado). Es martes, incluso no hay tiempo reglamentario (descanso) y hubo la oportunidad de meter estos jugadores. Mover con Ángulo, que jugaran un poco y sumaran minutos”, inició diciendo Autuori.



“Es normal y lógico. Yo no iba a meter jugadores después de un partido con una carga emocional enorme (la final de Liga), entonces nosotros estábamos clasificados para entrar tranquilos y los jugadores tuvieron un buen inicio. Después con naturalidad por jugadores que no están jugando desde hace tiempo pierden un poco de ritmo y es natural”, añadió.



El momento más tenso en la rueda de prensa ocurrió cuando fue consultado acerca de si pediría perdón a la afición por los resultados recientes y su respuesta fue contundente.



“Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”, afirmó.



Planificación del segundo semestre: “A lo largo del semestre vimos que hay una carencia de nosotros, fue muy claro y el título no iba a cambiar nada porque la lectura es muy clara. Posiblemente y dependiendo de lo que el club pueda hacer, pueden haber incorporaciones. Salvo algunos, tenemos que reducir el grupo y meter otros”, sentenció.



Sensaciones del primer semestre de 2023: “Me parece algo raro que en un semestre tener tres negativos y sacar dos adelante, llegar a una final cuando ha empezado un proceso, toda la gente habló que tenía jóvenes que no iba a pasar nada, que tenía Libertadores y tenía que clasificar y se olvidaron de esto. A nadie le gusta dejar de ganar un título, pero estar ahí fue importante para nosotros y para los jóvenes”.



“Yo no utilizo dos palabras en mi diccionario, frustración porque en el último suspiro de mi vida en donde va a pasar toda la película en mi mente, voy a ver que he logrado esto. Creo que tengo hombres dentro del grupo, nadie esta contento por no haber ganado, pero se ha perdido en los penales, se pierden mundiales por penales, hace un tiempo atrás Roberto Baggio, eso pasa. Hoy tengo la tranquilidad para pensar”.



Refuerzos para el frente de ataque: “Tenemos solidez defensiva, sabemos donde tenemos que intervenir en el aspecto de incorporaciones. Hemos ganado una clasificación que era importante llegar a los octavos de Libertadores y al final en los penales todo puede pasar. La probabilidad de tener un buen segundo semestre es enorme y ahí ya vamos hablar de un año y no de seis meses. Entiendo eso de crear narrativas fantasiosas, pero nosotros no podemos entrar en eso debemos tener la claridad para seguir adelante. En el final del año se debe valorar. Estoy satisfecho por lo que se hizo el semestre. El hecho de quedar campeón no iba a cambiar la carencia que tenemos”.