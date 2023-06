¿Culpa de Autuori o error ajeno? Explican caóticos cambios de Nacional

Atlético Nacional ya está en Copa Libertadores pero sigue procesando el golpe de la derrota en la final de la Liga Betplay I 2023 contra Millonarios.

Se sigue hablando de Jarlan Barrera y su penalti, de la estrategia ultra defensiva, de los fallos de los jugadores pero, muy especialmente, del rol del técnico Paulo Autuori y su autoridad en la plantilla tras escenas verdaderamente desconcertantes en el partido del sábado en El Campín que le dio la estrella 16 al azul.



El lío ocurrió cuando, sobre el final del partido de vuelta de la final, se dispusieron cambios en el banquillo verde que después, tras una sucesión de reclamos de jugadores a su propio DT, no se hicieron o se hicieron tarde.



¿Qué pasó? En el Vbar de Caracol Radio se dio una primera explicación: "El cuarto árbitro muestra la paleta 8 y Nacional no tenía ningún 8, entonces Dorlan, cuando ve el número se acerca porque él era el 88, y le dicen no, usted no sale. Error del cuarto árbitro", dijo el periodista Diego Rueda.

Pero después las modificaciones sí que tuvieron que ver con cuestionamientos a Autuori: "Brayan Palacio por Duque: va a entrar, se acerca el asistente de Autuori y le dice no, Duque cobra los penaltis, ese no lo hagamos y él dice que en los minutos Brayan puede definir en velocidad, pero lo convencen y no se hace el cambio, lo convence el asistente".

Y en los últimos minutos el tema también pasó por un cuestionamiento al DT: "Luego Jarlan y Duque se paran para ingresar, iban a salir Gómez y Palacio, 7 y 15. Cuando ven los compañeros que van a sacar a Gómez y a Palacio se van a la banda y dicen no, se ofrecen varios a salir para que no salieran los dos designados", dijo la fuente.



Sobre el tema, en Conexión Deportes de Win, el periodista Campo Elías Terán Jr, quien estaba cerca del banco técnico verde, aseguró: "Dorlan viene rápidamente a la raya porque desde el banquillo nadie se percata que Castro Devenish está pidiendo el cambio, viene a advertir, no es lo que se está diciendo", afirmó.



Lo cierto es que, al final, luego de dos minutos de discusiones y de varios jugadores de Nacional manoteando, Solís, que apenas estuvo siete minutos en cancha, y Castro Devenish, que había entrado por Tomás Ángel, se fueron y Palacio y Gómez se quedaron, aunque ninguno cobró penaltis.