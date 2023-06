Vélez vaticina permanencia de Autuori y sorprende: 'soy una piltrafa'

Atlético Nacional ya tuvo que pasar, a la fuerza, la página de la final de Liga Betplay I 2023, perdida en la definición por penaltis contra Millonarios.

Tuvo que hacer frente al partido de este martes contra Patronato, por el grupo A de la Copa Libertadores en la que busca consuelo tras la tristeza del pasado sábado.



Pero en el país la discusión sobre ese partido en El Campín sigue y seguirá por unos buenos días todavía, pues ahora la discusión, visto lo visto en las finales de ida y vuelta, es si Paulo Autuori es el indicado para seguir al frente del club verdolaga.

Para el analista Carlos Antonio Vélez no hay duda sobre la permanencia de Autuori en el cargo pero sí sobre su autoridad: "​La imagen que dejó el equipo no fue la mejor. Fue mala en cuanto a autoridad se refiere en el caso Autuori. La única autoridad que parece tener es parte de su apellido: Autori, dad, no”, dijo en Palabras mayores de Antena 2.



Y entonces soltó el sorprendente comentario: “Yo no voy a discutir su capacidad, su preparación, su trayectoria, que ganó dos Copa Libertadores, no, claro. Yo soy una piltrafa… a comparación de su carrera. No, no estoy en eso... Uno debe tener el control y él no lo tiene".



Aunque siga en el cargo, evidentemente necesitará ajustar piezas para no perder control: "El mensaje creo que no llega y hay gente que impone su pensamiento. Se demostró claramente. Eso no va a alterar el estado de cosas y seguramente seguirá siendo el técnico de Nacional... El piloto no aparece. La nave a veces va al garete. Desde lo futbolístico hay un montón de vacíos", añadió Vélez, para quien el equipo antioqueño es "rácano" y desequilibrado.