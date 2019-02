Ocho partidos de mucha intensidad: los duelos de la Copa Libertadores

Este martes se dará inicio a la segunda fase de la Copa Libertadores, en la que empezarán los equipos antioqueños su presentación.

Será la primera vuelta de esta fase en la que participarán 16 equipos y varios colombianos. Esta es la agenda de los enfrentamientos que se disputarán.

Martes 5 de febrero



4:15 p.m.: Danubio vs. Atlético de Mineiro



6:30 p.m.: Melgar vs. U. de Chile



6:30 p.m.: The Strongest vs. Libertad

Miércoles 6 de febrero



4:15 p.m.: Defensor Sporting vs. Libertad



4:15 p.m.: Delfín vs. Caracas



6:30 p.m.: Palestino vs. Medellín



6:30 p.m.: Talleres de Córdoba vs. Sao Paulo

Jueves 7 de febrero



6:30 p.m.: La Guaira vs. Nacional