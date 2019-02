Semana de compromisos internacionales para tres clubes colombianos

Llegó la hora del debut para tres equipos colombianos en torneos internacionales: Independiente Medellín y Atlético Nacional tendrán acción en Copa Libertadores, mientras que Once Caldas se estrenará en la Copa Suramericana.

La segunda fase de la Copa Libertadores tendrá agenda entre martes y jueves y se estrenarán 13 equipos, incluyendo a los tres que se clasificaron en la ronda inicial.



El Sao Paulo brasileño y el Atlético Nacional colombiano, dos campeones de la competición, son los clubes más ilustres entre los que harán su debut, mientras que entrarán en acción algunos con poco historial internacional como el Talleres de Córdoba argentino y el Palestino chileno.



La tanda de encuentros por el trofeo más preciado del fútbol continental de clubes empezará el martes con el que librarán en Montevideo el uruguayo Danubio y el brasileño Atlético Mineiro. El conjunto charrúa regresa al torneo después de cuatro años y el de Belo Horizonte, luego de dos.



El mismo día se verán las caras en Arequipa el Melgar peruano y la Universidad de Chile, así como el The Strongest boliviano y el Libertad paraguayo en los 3.600 metros de altitud de La Paz. Cuatro duelos se disputarán el miércoles.



El pitido inicial de este día se dará simultáneamente en Montevideo y Manta, donde el Defensor Sporting y el Delfín ecuatoriano, dos de los tres sobrevivientes de la primera fase, recibirán al Barcelona de Guayaquil y al Caracas, respectivamente.



En el tercer partido del día será el momento para que el Talleres de Córdoba regrese a la Libertadores después de 17 años, cuando debutó, y reciba al Sao Paulo, tricampeón del torneo y que llega con André Jardine como entrenador interino tras la salida del uruguayo Diego Aguirre en noviembre pasado.



El cuarto turno le corresponde al Palestino, que jugará por quinta vez en el torneo gracias al título obtenido en la Copa Chile de 2018 y para ello trató de armar un equipo competitivo que entrena el recordado Ivo Bassay.



Los 'tanos' recibirán a los colombianos del Independiente Medellín, subcampeones en la reciente liga de su país, dirigidos por el ecuatoriano Octavio Zambrano y donde se mantiene el goleador argentino Germán Cano pese a algunas diferencias económicas para renovar su contrato.



La ida de segunda fase terminará el jueves con un solo partido, el que jugarán en Venezuela el Deportivo La Guaira, tercer clasificado de la ronda anterior, frente al Atlético Nacional que mostrará el estreno internacional en su banquillo del brasileño Paulo Autuori y en el ataque al artillero gaucho Hernán Barcos.



En la agenda de los colombianos aparecerá también Once Caldas, que tendrá este jueves su primera salida en Copa Suramericana contra Deportivo Santaní de Paraguay.



Partidos de la semana en Copa Libertadores



5.02: Danubio (URU) - Atlético Mineiro (BRA)

5.02: Melgar (PER) - Universidad de Chile (CHI)

5.02: The Strongest (BOL) - Libertad (PAR)

6.02: Defensor Sporting (URU) - Barcelona (ECU)

6.02: Delfín (ECU) - Caracas (VEN)

6.02: Talleres de Córdoba (ARG) - Sao Paulo (BRA)

6.02: Palestino (CHI) - Independiente Medellín (COL)

7.02: Deportivo La Guaira (VEN) - Atlético Nacional (COL)