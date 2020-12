Palmeiras, primer semifinalista: goleó a un Libertad sin colombianos

Este martes se conoció el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2020. Palmeiras arroyó en el Allianz Parque a Libertad, que no contó con los colombianos Daniel Bocanegra y Álex Mejía en cancha.



El duelo de ida, disputado en Asunción, culminó con empate a uno, motivo por el que los paraguayos debían marcar sí o sí. Desafortunadamente no lograron concretar las pocas que tuvieron, mientras que los brasileños no perdaron. 3-0 en la vuelta y 4-1 en el global.

Las anotaciones del partido fueron obra de Gustavo Scarpa (21), Rony (68) y Gabriel Menino (82). En cuanto a Libertad, lo más "destacado" fue la expulsión del lateral Iván Piris a 25 minutos del final.



La gran figura del partido fue Marrtín Silva, guardameta del conjunto visitante. A pesar de los tres goles encajados, a lo largo de los 90 minutos salvó pelotas extraordinarias e impidió una debacle peor.

Con la victoria del 'Verdao', River Plate o Nacional de Uruguay tienen rival a la vista (juego que se disputará el próximo jueves 17 de diciembre).





Alineaciones



Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha (Mayke 86), Luan, Gustavo Gomez (Emerson Santos 58), Matías Viña - Gabriel Veron, Danilo Santos De Oliveira, Raphael Veiga (Jose Rafael 77), Gabriel Menino, Gustavo Scarpa (Breno Henrique Vasconcelos Lopes 86) - Roni (Willian 77).

DT: Abel Braga.



Libertad: Martín Silva - Ivan Ramirez, Luis Cardozo, Pablo Adorno, Iván Piris - Antonio Bareiro (Héctor Villalba 46), Álvaro Campuzano (Iván Franco 80), Blas Caceres (Hugo Martínez 69), Matias Espinoza Acosta - Sebastian Ferreira Vidal (Julio Enciso 69), Adrián Emmanuel Martínez (Oscar Cardozo 46).

DT: Gustavo Morínigo.



Goles: Palmeiras: Scarpa (21), Roni (68), Menino (82).

Amonestaciones: Libertad: Adorno (6), Caceres (60), Ferreira Vidal (67).

Expulsiones: Libertad: Piris (64).