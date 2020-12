Clásico de colombianos en la Serie A: Juventus recibe a Atalanta

Un clásico de colombianos se vivirá este miércoles en la Serie A, cuando Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado como referente y figura, se enfrente al Atalanta de Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y Johan Mojica, por la fecha 12 del campeonato italiano.

En el Juventus Stadium, Andrea Pirlo, con Cristiano Ronaldo en racha, buscará acercase al líder de la general, Milan, en un partido que no será fácil, pero que puede significar el impulso para perseguir al equipo de Stefano Pioli, que con el pasar de las fechas se ha consolidado en la cima.



La Vecchia Signora viene con la camiseta inflada después de quitarle el grupo de la Champions League a Barcelona, y de vencer al Genoa por 3-1 en la fecha pasada del Calcio Italiano. Juan Guillermo Cuadrado, hombre referente e inamovible en el onceno de Pirlo, además de ser líder en asistencias en el equipo, se medirá con sus compañeros de Selección, en un cruce bastante interesante por la banda derecha.



Por otro lado, con una situación totalmente distinta a la del local, Atalanta llega al partido de la jornada doce con un camerino roto, en el que se habla de un fuerte enfrentamiento entre el capitán, 'Papu' Gómez, y el DT, Gian Piero Gasperini. No obstante, la clasificación a los octavos de final de la Champions League y la victoria por 3-0 sobre Fiorentina en la fecha pasada, podría calmar un poco el ambiente y evitar que este factor influya directamente en el desarrollo del equipo.



Pese a que Duván Zapata viene en sequía goleadora, el arma principal del equipo de Bérgamo es el 'Toro', por lo que el duelo contra la férrea defensa de la Juve será más que atractivo. Luis Muriel y Johan Mojica también están convocados, sin embargo, la titularidad de los dos no está tan garantizada como la del atacante vallecaucano.



Así las cosas, en la casa de la Juventus se espera un partido intenso y con los colombianos como protagonistas. Los locales son cuartos en la tabla con 23 unidades en 11 partidos, mientras que los nerazzurri son novenos, con 17 unidades y un partido menos. ¡Partidazo!

Juventus vs Atalanta



Día: miércoles 16 de diciembre.



Hora: 12:30 p.m., hora de Colombia.



Estadio: Juventus Stadium.



T.V.: ESPN.