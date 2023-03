Misión imposible: el dato que condena a Millonarios en Libertadores

Millonarios no perdió. Parece una obviedad pero, un día después del duelo contra Atlético Mineiro, para una necesidad recordar que el partido de ida en la tercera fase de Copa Libertadores terminó 1-1 y eso deja la llave abierta, por decidir en Belo Horizonte.

¿Difícil? Claro. Pero lo era desde el sorteo mismo así que no hay sorpresas. De hecho, no perder en la ida es una buena noticia para un elenco azul que no tiene ni las estrellas ni la valoración de la plantilla rival, aunque es verdad que la condición de altura se desaprovechó y es una ventaja menos a la hora de resolver la clasificación a la zona de grupos.



El partido hay que jugarlo, en todo caso. Pero el antecedente estadístico, además de lo que se vivió en Bogotá, no es alentador.



Ojo al dato de Místerchip: "Los equipos colombianos nunca superaron una fase KO de Copa Libertadores frente a un club brasileño tras empatar en casa el partido de ida".



No es Millonarios, son todos los equipos colombianos los que se atascan contra los pentacampeones, por lo cual la revancha en Belo Horizonte suena a misión imposible.

Y es que además, según la fuente, "Atlético Mineiro lleva 14 encuentros consecutivos sin perder de visitante en Copa Libertadores", lo que habla de su poderío como local.



Pero vale la pena insistir: la llave era difícil desde el sorteo así que ahora no queda sino enfrentarla y plantar cara, como en el primer tiempo en El Campín. El fútbol decide y, no pocas veces, sorprende.