Millonarios y Mineiro: mucha intensidad y juego largo en Libertadores

La Libertadores se juega a otro ritmo, con intensidad y juego fuerte, buscando el arco rival, en sus estilos. Así lo hicieron Millonarios y Atlético Mineiro, en el empate a un gol, donde los brasileños aprovecharon el juego azul, para imprimir su dinámica.



Millonarios, como es costumbre y en su casa, adelantó todas sus líneas, presionando la salida de Mineiro, que buscaba jugar con la pelota al piso y aprovechar el espacio, para cambiar de ritmo con los balones en largo. Los embajadores sufrieron cuando Hulk se ubicaba en la mitad de la cancha, perfilado y buscando ganar en velocidad y el uno vs uno.



Inicialmente, Gamero mandó a Cortés por el costado derecho, Cataño por el centro y Silva por izquierda. Al ver la poca productividad del capitán, lo envió al centro, para que Cataño pasara a la derecha y el canterano a la izquierda.



Pese a eso, las aproximaciones, antes del gol, fueron con remates de media distancia, sumándole la combinación por derecha, donde Cataño tuvo opción de remate, prefiriendo jugar en toque con sus compañeros, desaprovechando una aproximación clara.



La labor de Coudet en el campo fue más que clara, permitirle a Millonarios que los presionaran, jugando a un toque y abriendo los espacios de la defensa azul, que adelantó el bloque en esas acciones. De hecho, así generaron varias opciones de gol.



Otro factor a tener en cuenta, en el desarrollo del juego de Millonarios, es la pasividad en los extremos, que no lograron la mejor actuación. Además, la labor de Silva por izquierda no le permitió generar peligro por ese sector.



Uno de los factores que cambió el juego, para el segundo tiempo, fue la salida de Perlaza, que dejó el campo por la amonestación. Millonarios perdió equilibrio, en ataque y defensa, pues Alba no aportó mucho en salida y en la zona defensiva, no estuvo certero.



Además, el pecado de Millonarios, en la jugada de gol, fue la pasividad en la presión, pues dejaron en muchas ocasiones el juego largo y la pelota al vacío, a espalda de los defensores, donde perdieron en varias ocasiones.