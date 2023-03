Gamero destacó la presión: así buscará Millonarios el cupo en Brasil

Millonarios no logró el objetivo, que era sacar una ventaja cómoda contra Atlético Mineiro y luchar el cupo a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.



Un duelo que dejó cosas interesantes, de ambas escuadras, al intentar buscar el gol, en sus estilos. Alberto Gamero, entrenador azul, habló en rueda de prensa, de sus impresiones en el duelo contra los brasileños.



Análisis partido y planteamiento de Millonarios: Indudablemente enfrentamos a un equipo que tiene buen inicio de juego. Lo que tenemos presente en la presión es que quitaremos una, luego de la presión, ellos no tenían posibilidad de llegar. Me gustó que no dejaron de hacerla. Ellos también salieron y trabajaron eso.



Sabíamos replegarnos y hay cosas que en los partidos se presiona, quita balón y se hace gol. Así salieran jugando, lo hicimos. Tenemos otro partido para ver qué lugar tapamos en esa presión alta.



Por momentos nos agarraron el balón y los superamos y ellos igual. Tuvimos 11 remates y ellos 6, fueron más precisos al arco. Les pido a mis jugadores para ser un juego de ida y vuelta. Debemos corregir el errar pases en la zona ofensiva, no éramos claros en ese momento. Los tuvimos con bloque bajo. Allá son fuertes e intentaremos buscar la llave allá.



Movimientos en la nómina para los duelos con Nacional y Mineiro: miraremos. Mañana entrenaremos y viajamos pasado mañana. Es analizar los jugadores. Hoy hicieron un desgaste grande. Tenemos un partido el sábado y luego hay que viajar.



Miraremos la nómina, contra Cali me dejó tranquilo. Tenemos jugadores que esperan su chance. Igual contra Caldas, me gustó.



No queremos descuidar la Liga y queremos seguir sumando. Nos faltan cuatro partidos.



Duelo de Vargas y Llinás con Hulk y Paulinho: Fueron buenos, éramos fuertes y se marcó a esos jugadores. Las veces en que nos ganaban era porque atacábamos, nos agarraban en contra por. Era más en el primer tiempo. Hubo un par de transiciones en el primer tiempo y a espalda de los laterales. En sí, en el duelo aéreo, con balón a ras de piso, Llinás y Vargas tuvieron un buen partido.



Cambio de volantes: Cataño se iba mucho al costado y dejaba la mitad. A los tres de esa zona les doy libertad de ocupar espacios vacíos, pero deben regresar. Intentamos que lo hagan. El izquierda no tenía ese entorno. Cataño había jugado por derecha y Cortés por izquierda, para darle más libertad a Silva en el centro, también para cubrir esa zona.