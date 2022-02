'Una tarea que termina en Brasil': Gamero, concentrado en Fluminense

Millonarios se entrenó este lunes pensando en lo que será el compromiso del martes, 7:30 pm en el estadio El Campín, ante el brasileño Fluminense por la Copa Libertadores. Los dirigidos por Alberto Gamero necesitan pegar primero para acercarse así al objetivo de la fase de grupos, y aunque la tarea no es nada fácil, llegan con aire en la camiseta por su presente en la liga. De eso no hay duda.

Sobre el mediodía en rueda de prensa, el técnico Gamero habló con los medios del compromiso internacional. "Nosotros tenemos una idea y un modelo que cada día está saliendo mejor. Millonarios tiene ilusión, tiene ganas y tiene hambre de pelear esta fase y la vamos a pelear ante un gran equipo (...) Esta es una tarea que termina en Brasil pero la primera es ganar mañana, con cualquier resultado, hay que ir con 3 puntos a buscar la clasificación allá".



Del rival dijo que "se armó para pelear la Copa Libertadores y se caracteriza mucho por su juego combinativo y elaborado, muy directo y compacto", dijo el entrenador tras reconocer a hombres en su plantilla como Fred, Luis Henrique, William, Felipe Melo, Germán Cano y el colombiano Jhon Arias. "Lleva siete partidos en línea, 21 puntos. Juegan con tres en el fondo, con mucho volumen de ataque y veo que no hace mucho gol, pero crea muchas opciones de gol, así que debemos estar pendientes a lo que nos puedan proponer".



Y agregó que "Fluminense es un equipo de mucha experiencia, con jugadores mundialistas, pero con el grupo hemos venido hablando todos estos días que tenemos hambre y deseo de competir internacionalmente. El grupo lo ha entendido bien y quiere tener una buena participación. Todo el mundo sabe que vamos a enfrentar un buen equipo pero las ganas son las de salir adelante, y eso lo vamos a plasmas mañana".



Millonarios saldrá con una idea clara y es la de no permitirle al rival hacer su juego. Van a imponer condiciones. "Muchas veces a los equipos les duele la altura o el calor, pero hay que hacérselo ver, pero va a pesar si ponemos ritmo, intensidad de juego. Tenemos que evitar que ellos nos pongan el partido en solamente un área y pararlo tanto. Veo al equipo bien preparado física y anímicamente para salir a ponerle mucha intensidad. Los brasileños siempre se defienden bien con la posesión de balón, y mucho más en Bogotá. Debemos quitárselo y atacarlos. Si les puede hacer daño la altura es porque nosotros ponemos el ritmo para que ellos lo sientan".



Las noticias son buenas en el plantel de Gamero. Este lunes se entrenó la plantilla completa y se espera tenerlos a todos a disposición para medirse a 'Flu'. Cabe destacar que en el partido del fin de semana por Liga Betplay, el equipo que jugó en Montería fue alterno. "Entrenó casi que todo el plantel, estamos mirando cómo evolucionan en sus dolencias, pero el trabajo que se hizo en la mañana se hizo pensar en los que no actuaron por dolencias. Hay 25 jugadores concentrados, tendremos la tarde y el día de mañana (martes). Tenemos ilusión de que puedan estar todos, porque todos son importantes".



Por otro lado, David Macalister Silva, dijo: "me siento muy bien, me vino bien la recuperación. Esperamos estar a la altura, debemos implementar nuestra idea de juego, ser fieles a eso para poder pasar estar llave tan difícil. La confianza en lo que se ha venido trabajando va a ser fundamental".