'Me dejaron feliz': Gamero confesó una grata sorpresa en Montería

Alberto Gamero salió satisfecho de Jaraguay y no es para menos. Desde 2019 su equipo no ganaba en esa plaza y este sábado lo hizo, con una nómina plagada de jóvenes, y jugando fútbol del bueno. Respecto a lo hecho por su 'kínder' en Montería, donde entre algunas cosas se dio el debut como profesional del central Alex Moreno, el samario dejó positivos comentarios.

"Yo nunca digo que fui superior al rival. Manejamos el partido en trayectos, nos defendimos bien. Fue un partido de esos donde tienes todo para ganarlo y de pronto lo empatan. Terminamos no sufriendo, defendiéndonos. Jaguares cuando quiso empatar el partido fue a punta de puras faltas, pero nosotros tuvimos para hacer más goles. Ese gol llegó cuando menos lo esperábamos porque estábamos jugando muy bien. Ganamos un partido justo".



Gamero rotó la nómina pensando en el compromiso frente a Fluminense por Copa Libertadores y no solo ganaron sino que también gustaron. ¡Hay cantera y la hinchada se ilusiona! "Hubo jugadores que apenas debutaron y no desentonaron. Unos han venido alternando, otros no venían jugando. Todos hicieron un partido serio (...) Hubo cosas muy buenas, como el caso de (Óscar) Cortés. Me impresionó. Ellos deben responder cuando se les llame y hoy me lo demostraron".



Y agregó que "ellos ocupan el mismo cupo que está ocupando Larry, Silva, Herazo, y tienen que entender que están en Millonarios y tienen que responder cuando se les pida. Hoy me dejaron feliz. Y no es que hasta aquí llegamos, se cometieron errores. Debemos pensar en que estamos en una institución que requiere resultados, pero le pedimos a la afición que tenga paciencia. Yo los veo que cada día están superándose, este equipo cada día está más sólido".



Finalmente, el técnico albiazul pidió el acompañamiento de su hinchada, a la que llamó el jugador número 12, en el partido frente al 'Flu', que será este martes. "Es un partido bravo y les pido que nos acompañen con Fluminense, nos estamos preparando para pelear y buscar la victoria".