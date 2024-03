Millonarios tomaría importante decisión de cara a la Libertadores

Todo indica que Millonarios no tendría plan de abonos de cara a la Copa Libertadores 2024 donde el albiazul deberá jugar en el grupo E contra Flamengo, Bolívar y Palestino.



Según dio a conocer el medio ‘La Casa Azul Radio’, el cuadro bogotano tomaría la decisión de no contar con ese plan de abonos ya que El Campín tendrá reducido su aforo debido a dos conciertos que se harán en los próximos meses.



El primero de ellos es el de Karol G que afectará el aforo para el duelo ante Flamengo el próximo 2 de abril a las 5 de la tarde.

Por su parte, el otro donde no estarán todas las tribunas habilitadas es ante Palestino el 14 de mayo a las 9 de la noche ya que por esos días se presentará Silvestre Dangond en el escenario deportivo.



Ante estas razones y debido a que Millonarios ya tiene 20.000 abonados, el cuadro azul no sacaría abonos de cara al certamen continental.



De hecho, el propio equipo confirmó que los abonados del semestre tendrán prioridad para la compara de la boleta mientras que al público general solo se habilitarán 4.500 boletas de las cuales unas van para el equipo visitante, por orden de Conmebol



Por el momento, el club Embajador no se ha pronunciado oficialmente sobre si habrá abonos o no para el torneo sudamericano