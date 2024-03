Fiscalía española ordenó detención de Luis Rubiales: detalles

La Fiscalía española emitió este miércoles una orden de detención contra Luis Rubiales por presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El expresidente se encuentra fuera de España y está en República Dominicana, nación que no tiene convenio de extradición con España.



La Fiscalía aseguró que espera que Rubiales regrese al país de forma voluntaria. Según fuentes consultadas por el Diario AS de España, Luis Rubiales iba a ser detenido, pero el hecho de que esté en el país centroamericano ha retrasado la misma.



Según el medio español, la detención se podría por dar las irregularidades en el contrato de la RFEF para que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudita, el cual es investigado desde junio de 2022 por un juzgado de Majadahonda.

De hecho, el juzgado ordenó registrar la sede del organismo y anunció siete detenciones. Esto se da por la investigación por presunta corrupción, administración deslea y el blanque de capitales en los últimos cinco años.



Aunque el expresidente de la RFEF no se ha manifestado directamente si lo ha hecho en voz de la periodista Isabel Rábago quien señaló que Rubiales está sorprendido con lo ocurrido.



"Estoy absolutamente sorprendido por todo esto. Llevo meses trabajando aquí, en República Dominicana. Llevo más de un mes seguido. Y de hecho, mi familia se iba a desplazar a pasar conmigo la Semana Santa", le habría dicho a la periodista.



De igual manera, Rábago asegura que Rubiales no se fue de España para evadir la detención: "No se ha ido a eludir ningún tipo de acción policial o judicial. Lleva un mes de continuo en República Dominicana, especifica que trabajando".



Finalmente, la RFEF emitió un comunicado en donde señala que se pone a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación y el registro de la sede.