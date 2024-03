La sanción del Manchester City que podría cambiar la Premier League

La Premier League ha dado a conocer un nuevo caso que podría cambiar la historia de esta temporada y de las siguientes, dependiendo la decisión que tomen las organizaciones oficiales.



En este caso, el equipo involucrado es el Manchester City, el cual ha sido advertido por las sanciones que podrían tener por presuntas infracciones financieras. Estas podrían ir desde la pérdida de puntos en la actual temporada hasta lo más grave que es la expulsión del campeonato.

De acuerdo al diario The Sun, el Chelsea también estaría involucrado en esta situación. Cabe mencionar que, a la fecha, Everton y Nottingham Forest son los únicos equipos que han sido castigados en la tabla de posiciones.



No obstante, el caso que mayor preocupación genera es el del Manchester City, debido a que en caso de ser culpables, podrían perder la posibilidad de luchar el título de la Premier, dejando el camino libre para que Liverpool y Arsenal hagan lo propio.



El equipo que actualmente dirige el entrenador Pep Guardiola afronta cerca de 115 investigaciones por presuntas infracciones a las normas establecidas en el fair play financiero.



“Se ha advertido al Chelsea y al Manchester City que podrían ser expulsados de la Premier League si son declarados culpables de violar las reglas del FFP (fair play financiero)”, indica The Sun.



Por ahora, solo se plantea una posible reducción de puntos como una posible sanción, además, esto también podría afectar al Chelsea, quien también se encuentra siendo investigado por los mismos motivos.



Este mismo portal indica que “se detectaron malas conductas financieras cometidas durante la era de Roman Abramovich, en las que se realizaron pagos a agentes desde cuentas que no pasaban por los libros del club”.