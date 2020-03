¡No se escondió! Comesaña habló del fiasco que fue Junior en Copa

Atlético Junior jugó un pésimo partido en la Copa Libertadores y perdió 3-0 en su visita a Independiente del Valle, en la segunda jornada de la fase de grupos.

Al término del encuentro, Julio Comesaña habló de lo que fue este partido en Quito y dio un claro panorama de la presentación de Junior.

“Suerte que terminó el partido porque nos meten cinco. Hay que jugar con la cabeza. Sabíamos que podíamos perder y no nos podemos descontrolar. Es una experiencia", dijo el entrenador.

Comesaña no le quitó méritos al buen trabajo hecho por Independiente del Valle, aunque también habló de cómo se debía jugar en la altura este encuentro.

“Nos ganaron bien, nos hicieron 3 goles y está bien. No supimos aprovechar nuestras oportunidades y no hay reclamo. La idea era reducirle espacios a Independiente, que no pudieran contraatacar. Nos costó la altura, la cancha mojada, pero no es una excusa para explicar una derrota", explicó.

Sin embargo, el entrenador de Junior también quiso valorar el momento de su equipo: “Estamos a dos puntos del líder en Colombia, estamos en torneo internacional con un equipo en construcción. Son nueve jugadores nuevos del club. Aceptamos la derrota".

Ahora, Junior deberá volver a Colombia y esperar qué sucede con la fecha del fútbol colombiano y con la continuidad de la fecha de Copa Libertadores, pues, por ahora, deberá volver a Ecuador para enfrentar a Barcelona el próximo jueves 19 de marzo, aunque el duelo será en Guayaquil.