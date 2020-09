Regresa la Libertadores: fecha, hora y TV de partidos de este martes

La Copa Libertadores tendrá sus primeros partidos de regreso este martes y uno de los más llamativos será el de Colo Colo vs Peñarol, dos grandes del continente.



Habrá cuatro partidos este martes para que usted disfrute el regreso del fútbol Suramericano. Este martes no jugarán equipos colombianos.

Copa Libertadores:

Colo Colo vs. Peñarol

5:15 p.m. (hora de Colombia)

TV: Fox Sports y Facebook Watch



Wilstermann vs. Paranaense

5:15 p.m. (hora de Colombia)

TV: Espn2



Santos vs. Olimpia

7:30 p.m. (hora de Colombia)

TV: Fox Sports



Binacional vs. Liga de Quito

7:30 p.m. (hora de Colombia)

TV: Espn 2 y Facebook Watch