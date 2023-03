Hinchas de Millonarios denuncian problemas con boletería vs Mineiro

Millonarios enfrentará a Atlético Minerio, este miércoles 8 de marzo, en el estadio El Campín. La boletería para el evento salió desde el fin de semana, la cual no duró mucho tiempo, pues los aficionados del club se volcaron a adquirirlas y agotando las existencias en poco tiempo.

El duelo de Libertadores ha generado tanta expectativa entre los hinchas, que algunos denunciaron en redes sociales, que el proceso de venta ha presentado irregularidades, incluso para los abonados. Cabe destacar que a quienes compraron el paquete de entradas, al inicio del año, tendrían tiempo especial y reserva para adquirir su entrada.



Varios aficionados afirman que el proveedor de las entradas, Tu Boleta, presenta fallos al momento de hacer uso de la plaza reservada, no pueden adquirirla o no les permite hacer efectivo la compra y en su defecto, no les aparece.



El inconveniente ha llevado a varios a expresarse en redes sociales, afirmando que en ningún canal de venta les permiten solucionar el inconveniente. Desde la empresa encargada de suministrar las entradas, reconocer los fallos al momento de comprar las boletas, en el caso de los abonados, habilitando las taquillas del Movistar Arena, en caso de no encontrar solución y poder adquirir los tiquetes en este punto.