Semana agitada y cargada de buen fútbol: Champions, Libertadores y más

Esta será una semana de buen fútbol por cuenta de grandes partidos en el fútbol internacional. Por Colombia estarán en acción Independiente Medellín y Millonarios, en la ida de la fase 3 de Libertadores, mientras que por Copa Sudamericana se vivirán los dos partidos únicos que entregarán clasificados por el país a la siguiente ronda.



Además, en UEFA Champions League se vivirán las llaves de vuelta, que sumarán clasificados a los cuartos de final. Uno de los duelos más atractivos es Bayern Munich-PSG, con todo y el recuentro de Lionel Messi con el equipo alemán que ya le aguó más de una fiesta en Barcelona. También habrá acción en Europa League.

FUTBOLRED lo programa con los mejores compromisos de la semana. Conozca día y horario en el que jugarán, y si desea saber en qué canal podrá verlo, no olvide pasarse por nuestra parrilla de partidos: VÉALA acá.

Martes, 7 de marzo

3:00 pm - Chelsea vs Borussia Dortmund

Champions League



3:00 pm - Benfica vs Brujas

​Champions League



10:00 pm - Tigres (Luis Quiñones) vs Orlando City (Iván Angulo)

Liga de Campeones Concacaf

Miércoles, 8 de marzo

3:00 pm - Bayern Munich vs PSG

Champions League



3:00 pm - Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Milan

Champions League



5:00 pm - Magallanes vs Ind. Medellín

Copa Libertadores



5:00 pm | Guaraní (José Moya) vs Sportivo Ameliano

Copa Sudamericana



7:00 pm | Águilas Doradas vs Santa Fe

Copa Sudamericana



7:30 pm | Millonarios vs Atlético Mineiro

Copa Libertadores



9:00 pm | César Vallejo (Yorleys Mena) vs Binacional (Yonathan Murillo/Brayan Fernández)

Copa Sudamericana

Jueves, 9 de marzo

3:00 pm - Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Friburgo

Europa League



3:00 pm - Villarreal vs Real Madrid F (Linda Caicedo)

Copa de la Reina



5:00 pm - Fortaleza vs Cerro Porteño (Rafael Carrascal)

Copa Libertadores