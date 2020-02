Millonarios y Nacional, entre los que han logrado la gesta en Brasil

Deportes Tolima tiene la oportunidad de quedar en la historia y ganar por primera vez en Brasil. El conjunto de Ibagué empató sin goles en la ida y ahora deberá mantenerse en Brasil contra Internacional.



Un empate con goles o una victoria de los pijaos lo llevarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hay varios equipos colombianos que han logrado la gesta deportiva en Brasil e inspiran a los toliménses. ¿Lo lograrán?

Los que han ganado en Brasil:

Millonarios:



Copa Libertadores 2018 (Fase de Grupos) Corinthians 0 - 1 Millonarios



Copa Sudamericana 2007 (4tos de Final) Sao Paulo 0 - 1 Millonarios

Nacional:



Copa Libertadores 1975 (Fase de Grupos) Cruzeiro 2 - 3 Nacional



Copa Libertadores 1993 (Fase de Grupos) Internacional 0 - 1 Nacional



Copa Sudamericana 2014 (8vos de Final) Vitória 0 - 1 Nacional



Copa Libertadores 2016 (Semifinal) Sao Paulo 0 - 2 Nacional (fue campeón)

América:



Copa Libertadores 1984 (Fase de Grupos) Santos 0 - 1 América



Copa Libertadores 1993 (Fase de Grupos) Flamengo 1 - 3 América



Once Caldas:



Copa Libertadores 2011 (8vos de Final) Cruzeiro 0 - 2 Once Caldas



Aunque no ganó en la Copa Libertadores que ganó, en 2004, sacó dos valiosos empates contra Sao Paulo y Santos en Brasil. (semifinal y cuartos de final, respectivamente)

Junior:



Copa Libertadores 1984 (Fase de Grupos) Santos 1 - 3 Junior



Copa Sudamericana 2017 (4tos de Final) Sport Recife 0 - 2 Junior



Medellín:



Copa Libertadores 2005 (Fase de Grupos) Atlético Paranaense 0 - 4 Medellín



Itaguí (Rionegro):



Copa Sudamericana 2013 (8vos de Final) Coritiba 0 - 1 Itagüí