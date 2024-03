Junior sufre baja sensible para debut ante Botafogo en Libertadores

Junior de Barranquilla viene en racha positiva luego de encadenar tres victorias consecutivas y aunque sufrió ante La Equidad, el equipo dirigido por Arturo Reyes llega motivado de cara al debut en Libertadores ante Botafogo.

Sin embargo, no todo es alegría en el tiburón, pues en el partido ante los aseguradores, el defensor Emanuel Olivera fue sustituido en el segundo tiempo por molestias físicas y aunque no hay un parte médico oficial, se conoció que no podrá estar disponible para el viaje a Brasil.



El argentino tuvo un trauma colateral en su rodilla izquierda, según información del periodista de Caracol Radio, Giovanni Cárdenas, quien también aseguró que las alternativas que baraja Arturo Reyes es Jermein Peña, Brayan Ceballos y Nicolás Salazar.



NO VIAJA OLIVERA A BRASIL

Primera baja de Júnior a Rio de Janeiro, para iniciar la @Libertadores por lesiòn . Trauma colateral de la rodilla izquierda. Peña, Ceballos y Nico Salazar como alternativas. Baja sensible del Turro, el mejor de la zaga en este año. pic.twitter.com/b1CU1GUK6U — Giovanni Cárdenas Eckardt (@GiovanniCarden2) March 30, 2024

Así las cosas, Arturo Reyes deberá afrontar este juego sin un titular fijo en zona defensiva, pues En la actual temporada, Emanuel Olivera ha disputado 14 partidos con Junior, sumando 1.145 minutos, así que esperan que con esa ausencia puedan hacer buen trabajo el próximo 3 de abril ante Botafogo.