Libertadores para América: larga historia contra brasileros y chilenos

América de Cali jugará la Copa Libertadores en el 2020 luego de coronarse como campeón de la Liga II-2019, tras once años de sequía. Este martes se conocieron los rivales del conjunto escarlata en el grupo E del torneo, en el que ya tiene como rivales confirmados a Gremio (BRA) y Universidad Católica (CHI).



No obstante, no es la primera vez que América se enfrenta a equipos de este país en fase grupos, pues tiene un largo historial contra los equipos de estas naciones en el torneo continental.

En la fase de grupos ha jugado un total de 14 partidos contra equipos de Brasil, dejando un saldo de cinco victorias, seis derrotas y tres derrotas. Sin embargo, ha logrado grandes gestas en tierras cariocas a lo largo de sus participaciones en Libertadores.



Contra los equipos chilenos en esta instancia del torneo se ha enfrentado en 10 ocasiones, logrando ganar en cuatro oportunidades y obteniendo tres derrotas y tres empates.

Así han sido los partidos de América en fase grupos contra brasileros y chilenos



Copa Libertadores 1970:



-Universidad de Chile: los escarlatas obtuvieron dos empates contra el equipo azul con marcadores de 2-2 y 1-1.



-Rangers: América logró una victoria por la mínima diferencia como local, mientras que en tierras chilenas fue derrotado 2-1.

Copa Libertadores 1980:



-Universidad Católica: los diablos rojos sufrieron una derrota como visitante por 4-2, pero en condición de local tomaría revancha con una victoria por la mínima diferencia.



Copa Libertadores 1984:



-Flamengo: el mengao fue superior a los escarlatas en esta edición, pues lograría un empate en tierras colombianas y vencería 4-2 a América en el Estadio Maracaná.



Copa Libertadores 1986:



-Cobresal: contra este equipo América lograría obtener dos empates, con marcadores de 1-1 en Cali y 2-2 en tierras chilenas.



-Universidad Católica: el conjunto escarlata lograría vencer en los dos juegos al equipo católico, con marcadores 2-1 y un histórico 1-3 como visitante.

Copa Libertadores 1993:



-Flamengo: América lograría dos históricas victorias contra el mengao, pues en Cali ganaría por un marcador de 2-1. No obstante, lo mejor llegaría cuando el cuadro vallecaucano venciera a los brasileros en su propia casa, el Estadio Maracaná, en por un marcador de 1-3.



-Internacional: los rojos lograrían un empate como visitante contra el equipo de Portoalegre, y como local demostraría su superioridad ganando 4-2.



Copa Libertadores 2001:



-Vasco Da Gama: contra este rival América no tendría tanta suerte, pues encajaría una goleada como local con un marcador 0-3 y otra como visitante, perdiendo 4-1.

Copa Libertadores 2002:



-Atlético Paranaense: contra este conjunto los escarlatas lograrían un empate en tierras brasileras, mientras que en la ciudad de Cali golearían a su rival con un 5-0 contundente.



Copa Libertadores 2005:



-Atlético Paranaense: en esta ocasión América tendría duelos más parejos contra el equipo de Curitiba, pues como local lograría una victoria por 3-1, pero en condición de visitante fue derrotado 2-1.



Copa Libertadores 2009:



-Sao Paulo: en la última Libertadores que jugó el equipo caleño sufrió dos duras derrotas contra el equipo paulista, pues como local caería 1-3 y en condición de visitante fue derrotado 2-1.