¡Que llegue 2020 ya! Los imperdibles cruces que dejaron los sorteos

Terminó el sorteo de la Copa Suramericana y la Copa Libertadores para 2020, tema que dejó grandes cruces y encuentros imperdibles para el próximo año. En FUTBOLRED le resumimos los mejores partidos que tendrán estas dos competencias de Suramérica.

Partidos imperdibles en las dos Copas:

Suramericana:



En la primera fase hay varios equipos que no son de nombre o con una importancia internacional. Sin embargo, el torneo dejó algunos partidos de esta primera llave como: Nacional vs. Huracán, Unión de Santa Fe vs. Mineiro (los duelos de argentinos y brasileños siempre emocionan), Lanús vs. Universidad Católica (Ecuador), River Plate (PAR) vs. Cali e Independiente vs. Fortaleza (BRA).



Libertadores:



El torneo internacional más importante de Suramérica dejó grandes e importantes cruces en los grupos. En el A, los tres equipos serán de partidos imperdibles entre ellos: Junior, Flamengo (campeón de Libertadores) y Independiente del Valle (campeón de Suramericana). Todo puede seguir sumando si avanza Cerro Porteño al cupo de G1.



En el B estarán los duelos entre Palmeiras y Tigre. Nuevamente, argentinos contra brasileños. En el C serán Peñarol vs. Colo Colo, dos grandes de Uruguay y Chile, respectivamente. En el D lo protagonizan tres campeones de Libertadores que se enfrentarán entre ellos: Liga de Quito, River Plate y Sao Pablo.



Luego llega el turno para el grupo de América, el E, que tiene duelos complicados. Los tres equipos tienen partidos imperdibles entre ellos: América, Gremio y Universidad Católica (CHI). Todo seguiría mejorando para los aficionados si clasifica Tolima o Internacional de Brasil.



En el grupo G se enfrentarán Olimpia y Santos, dejando sensaciones en los amantes del fútbol suramericano. Finalmente, en el H, está Boca Juniors y Libertad de Paraguay. También, todo puede mejorar si avanza Medellín.