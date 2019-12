¿Qué equipo sería 'Bolivia 3'?: los posibles rivales de Millonarios

Millonarios tiene parte de su suerte definida para la primera fase de la Copa Suramericana 2020. El conjunto azul deberá esperar a su rival, que será Bolivia 3.



Este cupo se define con el equipo que queda séptimo en la tabla general del país suramericano. Ahora, hay algunos clubes que pelean por quedarse con esta clasificación.

A falta de cuatro fechas, el equipo que está en esta posición es Always Ready. El conjunto boliviano no es de nombre, pero tiene una particularidad y es que juega en El Alto, a 4.150 metros de altura.



Oriente Petrolero, de más nombre, está con los mismos puntos de octavo (68) y podría estar peleando por este tema, buscando ser el Bolivia 3 en la Copa Suramericana.



Así está la tabla a falta de cuatro fechas:



5) San José: 78 Pts

6) Blooming: 76

7) Always Ready: 68

8) Oriente Petrolero: 68.